Skandal na kongresu FIDE! Srbija snažno reagovala zbog lažne države Kosovo
Protest Šahovskog saveza Srbije na FIDE kongresu.
Delegacija Šahovskog saveza Srbije odlučila je da napusti zasedanje na FIDE kongresu u Samarkandu. Ovaj potez usledio je zbog nepoštovanja pravila o predstavljanju Kosova, čime je narušena Rezolucija 1244 i akti Svetske šahovske federacije.
Tokom izbora za novog predsednika FIDE, na zvaničnoj tabli bio je istaknut naziv Kosova bez obavezne fusnote i zvezdice, što je izazvalo snažnu reakciju srpske delegacije.
Protest Šahovskog saveza Srbije na FIDE kongresu
Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije, zajedno sa Elenom Stojanović predstavljao je našu zemlju na ovom važnom skupu. Čim su primetili ovaj propust organizatora, odmah su napustili salu.
Time su jasno stavili do znanja da Šahovski savez Srbije neće učestvovati u radu kongresa dok se ne ispoštuju sva pravila o predstavljanju država koja propisuje FIDE i međunarodna zajednica. Ovakva odluka naišla je na odjek u sportskim krugovima širom Evrope. Mnogi delegati drugih zemalja primetili su ozbiljnost ovog pitanja i važnost doslednog poštovanja regulativa.
U svom obraćanju nakon izlaska iz sale, Andrija Jorgić detaljno je objasnio razloge zbog kojih je Šahovski savez Srbije reagovao tako odlučno.
– Nalazimo se u Samarkandu, u kongresnoj sali gde se održava FIDE kongres. U toku su izbori za predsednika FIDE, a karakteristika je da smo Elena Stojanović i ja, to jest naša delegacija, napustili salu na početku kongresa. To je trajalo oko 12 minuta jer na istaknutoj tabli tzv. Kosova nije bilo fusnote koju su dužni da postave po FIDE rezoluciji 12-44. Vratili smo se na molbu ljudi iz FIDE kada su otklonili nepravilnost.
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