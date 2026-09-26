MIRA NEMA: Sud u Severnoj Irskoj privremeno zabranio protestantski marš kroz katoličko područje

VISOKI sud Severne Irske izdao je danas privremenu zabranu kojom je sprečeno održavanje protestantskog marša kroz katoličko područje, nakon što su stanovnici osporili odluku o ukidanju zabrane za tu rutu, koja je bila na snazi gotovo 30 godina.

Foto: Profimedija/Panthermedia/Sebastian Duda

Komisija za parade Severne Irske, formirana radi regulisanja marševa tokom perioda sektaškog sukoba u toj pokrajini, u petak je dozvolila redu Oranžista da tokom tradicionalnog marša u Drumkriju sutra prođe Garvagi Roudom, kroz katolički deo pretežno protestantskog grada Portadauna, prenosi Rojters.

Međutim, sudija Patriša Smit izdala je danas privremenu zabranu kako bi se obezbedila kratkotrajna zaštita do okončanja sudskog postupka kojim će biti razmotrena odluka Komisije za parade.

Advokat koji u postupku zastupa člana reda Oranžista rekao je da će večeras uložiti žalbu na odluku Visokom apelacionom sudu Severne Irske.

Spor oko trase marša bio je jedna od ključnih tačaka sukoba tokom višedecenijskog nasilja u Severnoj Irskoj, navodi agencija.

Višegodišnji pokušaji protestantskog reda Oranžista da prođue kroz to područje izazivali su nerede širom pokrajine pod britanskom upravom, pre nego što je ta ruta zabranjena 1998. godine, iste godine kada je Sporazum na Veliki petak uglavnom okončao tri decenije nasilja poznatog kao "Nevolje".

Sudija Smit pozvala je tokom šest časova dugog saslušanja advokate stanovnika i reda Oranžista da "budu dovoljno veliki i odmaknu se od ivice provalije" i pronađu kreativno rešenje u interesu građana Severne Irske.

U pismu dostavljenom sudu, red Oranžista naveo je da ne može da pristane na odlaganje marša, jer sud ne bi mogao da garantuje da će on biti održan drugog datuma čak i ukoliko sudska revizija koju su zatražili stanovnici bude neuspešna.

Odlukom Komisije za parade od petka predviđeno je da u maršu učestvuje najviše 35 ljudi, što je znatno manje nego uobičajeno, da počne do 8.00 časova po lokalnom vremenu i završi se do 9.30, kao i da učesnike ne prate pristalice niti muzički orkestri.

Komisija za parade prvobitno je zadržala zabranu marša, ali je Visoki sud u avgustu poništio tu odluku zbog proceduralne greške.

Red Oranžista je protestantska bratska organizacija osnovana 1795. godine u Irskoj.

Ona okuplja pre svega protestante i unioniste, odnosno one koji podržavaju očuvanje Severne Irske u sastavu Velike Britanije.

Dobio je ime po Vilijamu 3., protestantskom kralju koji je 1690. porazio katoličkog kralja Džejmsa 2. u bici na Bojnu.

(Tanjug)

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