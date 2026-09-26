IN MEMORIAM: Preminuo Miloje Radičević "Žabac"!
Nekadašnji novinar JSL Sporta preminuo posle teškke bolesti.
Dugogodišnji novinar JSL Sport, Miloje Radičević Žabac, iznenada je preminuo je u 54. godini.
Svoje prve novinarske korake napravio je u sportskoj redakciji Radio Obrenovca, da bi 1994. postao honorarni saradnik tadašnjeg nekada najtiražnijeg sportskog lista u Jugoslaviji.
Kao početnik radio je u ulozi dopisnika iz Lazarevca, potom je angažovan i kao član beogradske rubrike, gde je sa posebnom pažnjom pratio zbivanja na nižerazrednim fudbalskim terenima srpske prestonice i okoline.
Paralelno sa tim, bio je izveštač na mečevima OFK Beograda, Zvezdare, Hajduka sa Liona, Železnika, Zemuna, Milicionara, kada su ovi klubovi bili deo srpske elite. U redakciji Sporta dugo godina obavljao je i dužnost urednika beogradske rubrike i šefa dopisničke službe.
Tokom novinarske karijere pisao je još za specijalizovani list Vojska, Večernje Novosti, Borbu Sport 92, Danas, Sportski žurnal, a deo karijere proveo je na mestu urednika sportske redakcije RTV GEM. Diplomirao na Visokoj školi sportskog novinarstva u Beogradu.
Poslednje dve godine u Mozzart Sportu pisao je o superligašima, pratio zbivanja na prvoligaškim stadionima, radio redovne preglede Srpske lige. Bio je angažovan i u Fudbalskom savezu Lazarevca.
Opelo i sahrana Miloja Radičevića biće obavljeni sutra (nedelja, 27. septembar) na novom groblju u njegovim rodnim Velikim Crljenima.
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