IN MEMORIAM: Preminuo Miloje Radičević "Žabac"!

Nekadašnji novinar JSL Sporta preminuo posle teškke bolesti.

Foto: Facebook/Miloje Radičević

Dugogodišnji novinar JSL Sport, Miloje Radičević Žabac, iznenada je preminuo je u 54. godini.

Svoje prve novinarske korake napravio je u sportskoj redakciji Radio Obrenovca, da bi 1994. postao honorarni saradnik tadašnjeg nekada najtiražnijeg sportskog lista u Jugoslaviji.

Kao početnik radio je u ulozi dopisnika iz Lazarevca, potom je angažovan i kao član beogradske rubrike, gde je sa posebnom pažnjom pratio zbivanja na nižerazrednim fudbalskim terenima srpske prestonice i okoline.

Paralelno sa tim, bio je izveštač na mečevima OFK Beograda, Zvezdare, Hajduka sa Liona, Železnika, Zemuna, Milicionara, kada su ovi klubovi bili deo srpske elite. U redakciji Sporta dugo godina obavljao je i dužnost urednika beogradske rubrike i šefa dopisničke službe.

Tokom novinarske karijere pisao je još za specijalizovani list Vojska, Večernje Novosti, Borbu Sport 92, Danas, Sportski žurnal, a deo karijere proveo je na mestu urednika sportske redakcije RTV GEM. Diplomirao na Visokoj školi sportskog novinarstva u Beogradu.

Poslednje dve godine u Mozzart Sportu pisao je o superligašima, pratio zbivanja na prvoligaškim stadionima, radio redovne preglede Srpske lige. Bio je angažovan i u Fudbalskom savezu Lazarevca.

Opelo i sahrana Miloja Radičevića biće obavljeni sutra (nedelja, 27. septembar) na novom groblju u njegovim rodnim Velikim Crljenima.

Tokom novinarske karijere pisao je još za specijalizovani list Vojska, Večernje Novosti, Borbu Sport 92, Danas, Sportski žurnal, a deo karijere proveo je na mestu urednika sportske redakcije RTV GEM. Diplomirao na Visokoj školi sportskog novinarstva u Beogradu. Poslednje dve godine u Mozzart Sportu pisao je o superligašima, pratio zbivanja na prvoligaškim stadionima, radio redovne preglede Srpske lige. Bio je angažovan i u Fudbalskom savezu Lazarevca. Opelo i sahrana Miloja Radičevića biće obavljeni sutra (nedelja, 27. septembar) na novom groblju u njegovim rodnim Velikim Crljenima.