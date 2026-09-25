Politika

ČELIČNO PRIJATELJSTVO SRBIJE I KINE: Vučić razgovarao sa Han DŽengom na Generalnoj skupštini UN

V.N.

25. 09. 2026. u 08:10

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsednikom Narodne Republike Kine Han Džengom, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

ЧЕЛИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО СРБИЈЕ И КИНЕ: Вучић разговарао са Хан Џенгом на Генералној скупштини УН

Foto: Printskrin

 - Odličan razgovor sa potpredsednikom Narodne Republike Kine Han Džengom o daljem jačanju čeličnog prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Srbije i Kine.

Posebnu pažnju posvetili smo daljem razvoju ekonomske i investicione saradnje, infrastrukturi i energetici, kao i novim mogućnostima za povezivanje u oblastima inovacija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i robotike.

Nakon istorijske državne posete Kini, kojom smo otvorili novu fazu naših odnosa, nastavljamo da radimo na realizaciji postignutih dogovora i konkretnih projekata u brojnim oblastima.

Posebno sam naglasio zahvalnost predsedniku Si Đinpingu, velikom i iskrenom prijatelju Srbije i srpskog naroda, na ličnom doprinosu jačanju odnosa naših zemalja. Uvereni da ćemo u godinama pred nama ostvariti još značajnije rezultate u korist naših država i naroda - piše u objavi predsednika Vučića na Instagramu.

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