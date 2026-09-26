MISTERIJA U ZAGREBU: Pronađeni delovi tela MMA borca?

Jezivo!

Credit: Graham Hughes / PA Images / Profimedia

Abraham Salimon Are, nekadašnji MMA borac i član zagrebačkog Amerikan Top Tima, mogao bi biti muškarac čiji su delovi kostura pronađeni u Zagrebu.

Na području Peščenice u utorak je pronađen gornji deo ljudskog kostura. Policija je oko 14.30 obaveštena o jezivom otkriću, do kojeg je došlo tokom prekopavanja prostora zatrpanog različitim otpadom.

Hrvatski „Gol.dnevnik“ navodi da je policija potvrdila kako je reč o 26-godišnjem muškarcu. Njegov identitet još nije zvanično saopšten, ali isti izvor nezvanično navodi da bi pronađeni ostaci mogli pripadati Areu.

Are je bio deo zagrebačkog American Top Teama, a tokom profesionalne karijere upisao je četiri nastupa. Jedinu pobedu ostvario je protiv Recepa Gultekina u Austriji, kada je slavio tehničkim nokautom. Nastupao je i na FNC priredbama.

Policija za sada nije potvrdila da je pronađeni muškarac upravo bivši borac.