ŠOK! Janik Siner se povukao sa turnira u Pekingu
Italijanski teniser Janik Siner doneo je neočekivanu odluku da se povuče sa predstojećeg ATP turnira iz serije 500 u Pekingu, koji je na programu od 30. septembra.
Aktuelni šampion neće putovati u Kinu, što dramatično menja odnos snaga pred početak takmičenja i otvara ogromnu šansu Novaku Đokoviću i Aleksanderu Zverevu da se domognu novog trofeja.
Siner je ovu vesti saopštio putem svojih društvenih mreža, potvrdivši da je razlog odustajanja fizičke prirode. Navijačima u Kini poslao je poruku žaljenja što ove jeseni neće moći da ga gledaju na terenu.
"Moram da objavim da neću igrati u Pekingu ove godine. Koleno mi nije na nivou na kom bih želeo da bude i nisam spreman da se takmičim još uvek. Uradiću sve što je moguće da budem na terenu što pre. Tužan sam što ne mogu da branim titulu, tamo sam imao sjajne trenutke prošle godine", poručio je prvi reket sveta.
Povlačenjem prvog nosioca, turnir u Pekingu dobija potpuno novu dimenziju. Kao glavni favoriti za osvajanje titule sada slove Nemac Aleksander Zverev, ali i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, koji će imati priliku da iskoristi izostanak velikog rivala i doda novi pehar u svoju bogatu riznicu.
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