Svet

ZELENSKI JE DŽABE KUKAO: Tramp odbio da potvrdi da li je Ukrajini odobrio proizvodnju raketa Patriot

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 09. 2026. u 22:40

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp nije potvrdio da li je Ukrajini odobrio proizvodnju raketa presretača patriot, što je dan ranije tvrdio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

ЗЕЛЕНСКИ ЈЕ ЏАБЕ КУКАО: Трамп одбио да потврди да ли је Украјини одобрио производњу ракета Патриот

PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Tramp je rekao da su on i Zelenski tokom sastanka na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali o raketama patriot, ali je umesto odgovora o eventualnoj licenci rekao da je pozvao Kijev i Moskvu da postignu dogovor o okončanju sukoba, prenosi CNN.

-O čemu želim da on vodi računa? Da napravi dogovor. Želim da se dogovori sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom, i želim da se Putin dogovori s njim, rekao je Tramp novinarima pre odlaska na utakmicu američkog fudbala u Tenesiju.

Zelenski je u petak izjavio da mu je Tramp tokom sastanka rekao da će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju raketa patriot.

Iz Bele kuće za sada nije potvrđeno da li je takav dogovor postignut.

(Tanjug)

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