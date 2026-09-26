ZELENSKI JE DŽABE KUKAO: Tramp odbio da potvrdi da li je Ukrajini odobrio proizvodnju raketa Patriot
AMERIČKI predsednik Donald Tramp nije potvrdio da li je Ukrajini odobrio proizvodnju raketa presretača patriot, što je dan ranije tvrdio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Tramp je rekao da su on i Zelenski tokom sastanka na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali o raketama patriot, ali je umesto odgovora o eventualnoj licenci rekao da je pozvao Kijev i Moskvu da postignu dogovor o okončanju sukoba, prenosi CNN.
-O čemu želim da on vodi računa? Da napravi dogovor. Želim da se dogovori sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom, i želim da se Putin dogovori s njim, rekao je Tramp novinarima pre odlaska na utakmicu američkog fudbala u Tenesiju.
Zelenski je u petak izjavio da mu je Tramp tokom sastanka rekao da će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju raketa patriot.
Iz Bele kuće za sada nije potvrđeno da li je takav dogovor postignut.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)