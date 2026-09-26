Završen Balkan Boksing 12! Ahmed Krnjić osvojio VBC pojas, Jovan Nikolić nastavio fantastičan niz!

Spuštena zavesa na spektakularni Balkan Boksing 12 u Novom Pazaru.

Foto: Balkan Boxing

U glavnoj borbi večeri, fantastični Ahmed Krnjić stigao je do pobede u teškoj kategoriji protiv Alija Kijdina iz Nemačke tehničkim nokautom u petoj rundi, čime je zasluženo osvojio i WBC International Silver pojas.

Od samog starta borbe videlo se da "Bosanski čelik" dominira u ringu. Naneo je Nemcu nekoliko brutalnih i direktnih udaraca u glavu od kojih ovaj nije ni mogao da se oporavi. Sudija je potencijalno mogao i dosta ranije, pre pete runde, da prekine ovu borbu.

Tako je Krnjić uspeo da dođe do veoma vrednog pojasa, kako on sam kaže, pred domaćom publikom u Novom Pazaru, kojoj se naročito i zahvalio odmah nakon pobede i ceremonije proglašenja pobednika.

Foto: Balkan Boxing

- Prvo bih se zahvalio organizatorima koji su mi pružili šansu da se borim pred domaćom publikom u Pazaru. Drago mi je što sam osvojio ovaj pojas u Pazaru i nadam se da nije poslednja borba ovde. Zadovoljan sam i cilj je bio da ostanem što duže u ringu, da stičem više iskustva, koliko je to moguće da dominiram u rundama - rekao je Krnjić.

Bila je to samo kruna sjajne večeri u krcatoj dvorani "Pendik" u Novom Pazaru, gde smo videli sjajnu atmosferu na svih sedam pojedinačnih borbi na Balkan Boxingu 12.

Prethodno je u sunaslovnoj borbi, srpski bokser Jovan Nikolić uspeo da diktira tempo tokom čitave svoje borbe u srednjoj kategoriji protiv Nazara Volovjuka iz Ukrajine.

Foto: Balkan Boxing

Srpski predstavnik je boksovao dosta pametno, tražio je pravi ritam i svaki udarac mu je bio odmeren. Sa druge strane, Ukrajinac se dosta mučio, par puta je završio i na konopcima, ali je nekako uspeo da dođe do sudijske odluke.

Tamo dileme jednostavno nije ni bilo, pa je Jovan Nikolić od sudija dobio ocene 60-54 i jednoglasnom odlukom slavio u Novom Pazaru.

- Mnogo mi je drago kada radim pred našom publikom. Nisam očekivao da protivnik bude tvrd, primio je dosta udaraca, bio sam fokusiran da završim meč, ali se nije dalo. Dobro se završilo, hvala Bogu. Pazar je lep gradić, posebno hrana! - rekao je Nikolić.

Foto: Balkan Boxing

Publika u Novom Pazaru mogla je da uživa i u dve pobede "domaćih" predstavnika upravo iz ovog grada, pošto je Hamza Rašljanin jednoglasnom odlukom sudija pobedio Danila Jovića u srednjoj kategoriji, dok je Džejlan Toskić u supervelter kategoriji bio bolji od Miloša Mihajlovića na isti način.

Sve je na noge podigao i Benjamin Poturak, koji je bio dosta blizu da nokautira Gorana Kožula iz Hrvatske. Može se reći da su Hrvata spasile sekunde i gong u poslednjoj rundi.

Skakao je Poturak na konopce, nadao se da će sudija prekinuti i tako mu dodeliti tehnički nokaut, a može se reći da ga je u svemu ispratila i sjajna novopazarska publika, koja je podigla atmosferu na jedan potpuno viši nivo. Odmah nakon meča, Benjamin je trijumf proslavio sa svojim ocem, legendarnim kikbokserom, Dževadom Poturkom.

Ne treba zaboraviti ni da su pobede večeras ostvarili i sjajni Marko Marić, koji je u žestokom okršaju punom krvi pobedio Nikolu Ivkovića u supervelter kategoriji jednoglasnom odlukom sudija, a Dejan Dašić je u prvoj borbi dobio Vuka Vukajlovića većinskom odlukom u lakoj teškoj kategoriji.

Foto: Balkan Boxing

Predsednik Srpskog bokserskog saveza, Nenad Borovčanin izrazio je želju da ovo nije poslednji Balkan Boxing u Novom Pazaru.

- Večeras je Novi Pazar centar balkanskog boksa, ali Novi Pazar odavno zaslužuje epitet jednog od glavnih bokserskih gradova u Srbiji. Ima hrabre, jake, zdrave momke, koji dobro treniraju, imaju nadaleko čuvenu boksersku školu. Postoje uslovi, sada se do Pazara lakše dolazi novim putevima. Tek ćemo da pomažemo razvoj boksa. Odavde ide sjajna poruka, gleda nas ceo Balkan, Rusija, to pokazuje kakvi smo kada smo jedinstveni. Nadam se da ćemo se još družiti na ovim prelepim događajima - rekao je Borovčanin.

REZULTATI - BALKAN BOKSING 12

Ahmed Krnjić - Ali Kijdin (glavna borba za WBC International Silver pojas, teška kategorija) (pobeda Ahmed Krnjić - tehnički nokaut TKO)

Jovan Nikolić - Nazar Volovjuk (sunaslovna borba, srednja kategorija) (pobeda Jovan Nikolić - jednoglasna odluka sudija)

Hamza Rašljanin - Danilo Jović (srednja kategorija) (pobeda Hamza Rašljanin - jednoglasna odluka sudija)

Benjamin Poturak - Goran Kozul (kruzer kategorija) (pobeda Benjamin Poturak - jednoglasna odluka sudija)

Marko Marić - Nikola Ivković (super velter kategorija) (pobeda Marko Marić - jednoglasna odluka sudija)

Džejlan Toskić - Miloš Mihajlović (super velter kategorija) (pobeda Džejlan Toskić - jednoglasna odluka sudija)

Dejan Dašić - Vuk Vukajlović (laka teška kategorija) (pobeda Dejan Dašić - većinska sudijska odluka)