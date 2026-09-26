SRBIN POKORIO EVROPU: Grbiću i Poljacima niko ništa ne može! Olimpijski šampion na kolenima!

Odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je Evropsko prvenstvo u Milanu, pošto je u finalu savladala selekciju Francuske rezultatom 3:1 (po setovima 31:29, 25:19, 20:25, 25:16).

FOTO: MARCIN CHOLEWINSKI / Newspix.pl / Profimedia

Iako se očekivao neizvestan meč između osvajača Lige nacija i olimpijskog šampiona, Poljaci su dosta lako došli do druge uzastopne evropske titule.

Inače, bila je ovo i repriza finala EP 2009, u kojem je rezultat bio identičan kao sinoć, u korist Poljaka.

Orlovi su prvenstvo završili na 13.mestu. Podsetimo, treće mesto senzacionalno je pripalo Finskoj, koja se okitila prvom medaljom na šampionatima Evrope, savladavši u meču za treće mesto Sloveniju sa 3:1.

Revanširali su se Francuskoj za poraz u finalu Olimpijskih igara u Parizu i izvadili vizu za OI u Los Anđelesu 2028. godine.

Ovo je peta titula u eri Nikole Grbića, legendarnog asa srpske odbojke, sada selektora poljskog tima, pod kojim su potvrdili da im trenutno niko ništa ne može! Proslavljeni dizač (u igračkim danima) ima 10 medalja sa Poljacima, na isto toliko takmičenja.

Predvođeni proslavljenim srpskim reprezentativcem, koji je magnet za trofeje, pošto je sa nacionalnim timom svoje države osvojio Svetsku ligu, srebro sa istog takmičenja, bronzu na Evropskom prvenstvu, Poljaci su do nogu potukli Francuze... Sada je Nikola ispisao istoriju sa Poljskom i odveo ih na 3. mesto večne liste, pretekavši Srbiju.

U vitrinama kao selektor Poljske ima: olimpijsko srebro, svetsko srebro i bronza, evropsko zlato, tri prva i dva treća mesta u Ligi nacija.

Nema sumnje da će Nikola posle ovog uspeha nastaviti da vodi Poljake makar do Olimpijskih igara 2028. u Los Anđelesu. Jer, iako ima pregršt trofeja, dva cilja još nije ispunio: svetsko i olimpijsko zlato. Prvi će pokušati da ostvari već sledeće godine na svom terenu, jer Poljska će ponovo organizovati SP, koje se od ove godine zove Svetski kup.

Ne bi trebalo izgubiti iz vida da je Nikola u Poljsku došao posle raskida sa Srbijom i Veronom. Te 2019. preuzeo je ZAKSU, od koje je kasnije stvorio evropskog šampiona. Tu se i preporučio za kormilara poljske selekcije.

Poljska je ovim trijumfom pretekla Srbiju i Češku na 3. mestu liste najuspešnijih svih vremena, iza Rusije i Italije koja je na drugoj poziciji.

Selekcija Nikole Grbića ima 3 zlata, 5 srebra i 4 bronze, a Orlovi sa istim brojem najsjajnijih odličja (3), imaju jedno srebro i osam bronzanih medalja.

Finale je bilo spektakularno, naročito u prvom setu. Poljaci su vodili sve do 17:16, kada su Francuzi preokrenuli na 18:17. Olimpijski pobednik je prvi stigao do set lopte, ali Poljska je spasila četiri i treću pretvorila u 31:29.

U drugom setu dominirali su Poljaci, a u trećem "trikolori". U četvrtom puleni Nikole Grbića su krenuli odlučnije, agresivnije, brzo se odlepili na 4:1 i prednost su sačuvali do kraja meča.

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