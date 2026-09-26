Amerikanci ubeđeni, "Jokić je najbolji", ali već vide njegovog naslednika!
Nikola Jokić je u anketi ESPN-a bio najbolji, ali to nije sve.
Srpski centar je u internoj anketi novinara američke televizije ESPN bio odabran za najboljeg igrača pred novu sezonu, a to mišljenje dele i menadžeri timova.
I među menadžerima je bila dilema Jokić ili Vembanjama, a pristalice Srbina isticale su statističke podatke, a Vembanjamine njegov uticaj u napadu i odbrani.
- Jokić čini sve svoje saigrače boljim više nego bilo ko drugi“, rekao je jedan generalni menadžer. - Kada biste njemu i Vembiju dali iste saigrače, Denver bi bio bolji. Ne smeta mi to što je Vembi mlad. Smeta mi to što je u plej-ofu pravio greške karakteristične za mladog igrača - prenosi ESPN.
Za mnoge čelnike klubova vreme dominacije Viktora Vembanjame je došlo.
- Pogledajte samo koliko brzo napreduje. Ako gledate unapred, gde ćemo biti posle plej-ofa 2027. godine, on mora da bude broj jedan. Mogao bi da bude broj jedan i narednih pet godina.
Bilo je i zagovornika Šeja Gildžs Aleksandera.
- On je najkompletniji igrač na svetu. Učinak, liderstvo, emocionalna inteligencija. Nabrojte sve ono što jedna zvezda treba da poseduje – on ispunjava najviše tih kriterijuma - rekao je jedan od anketiranih generalnih menadžera timova.
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