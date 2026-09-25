Politika

VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU NARODU: Nema povlačenja! Nema odustajanja! Do konačne pobede – za Srbiju! (VIDEO)

В.Н.

25. 09. 2026. u 10:24

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PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde je objavio video u kojem se obraća srpskim građanima i narodu.

ВУЧИЋ ПОСЛАО СНАЖНУ ПОРУКУ НАРОДУ: Нема повлачења! Нема одустајања! До коначне победе – за Србију! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Moj narod mi je sve. Srbija mi je sve. Nema povlačenja. Nema odustajanja. Do konačne pobede - za Srbiju! - naveo je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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