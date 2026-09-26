Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

26. 09. 2026. u 07:09

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

Marius Simensen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Subota

15.00 Vidar - Mjondalen 2 (1.40)

18.00 Ukrajina U21 - Turska U21 GG (1.65)

Kvota: 2.31

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