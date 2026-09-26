LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

NEZAPAMĆEN skandal i nasilje potresli su Kulu, nakon što je predvodnik blokadera Zoran Sekeruš pomahnitalo nasrnuo na aktiviste i simpatizere Srpske napredne stranke! Huliganski pir počeo je tako što je Sekeruš sekirom besomučno razbijao stranačke štandove SNS, a potom je sa istim hladnim oružjem u ruci krenuo da juri nedužne građane da bi ih rasterao.