"BITI PREDSEDNIK SRBIJE ZA MENE JE BILA NAJVEĆA ČAST" Evo šta kaže Vučić, ali pogledajte šta su rekli i njegovi saradnici (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom koktela za svoje saradnike da mu je najveća čast bila da bude predsednik Srbije, ali oglasili su se upravo i njegovi saradnici.
- Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija! - naveo je predsednik Vučić.
Pogledajte šta pored predsednika kažu njegovi saradnici i kako će to pamtiti vreme kad su zajedno sa njim u timu radili.
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