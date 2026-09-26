"BITI PREDSEDNIK SRBIJE ZA MENE JE BILA NAJVEĆA ČAST" Evo šta kaže Vučić, ali pogledajte šta su rekli i njegovi saradnici (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom koktela za svoje saradnike da mu je najveća čast bila da bude predsednik Srbije, ali oglasili su se upravo i njegovi saradnici.

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- Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija! - naveo je predsednik Vučić.

Pogledajte šta pored predsednika kažu njegovi saradnici i kako će to pamtiti vreme kad su zajedno sa njim u timu radili.