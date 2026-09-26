Politika

"BITI PREDSEDNIK SRBIJE ZA MENE JE BILA NAJVEĆA ČAST" Evo šta kaže Vučić, ali pogledajte šta su rekli i njegovi saradnici (VIDEO)

В.Н.

26. 09. 2026. u 22:52

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom koktela za svoje saradnike da mu je najveća čast bila da bude predsednik Srbije, ali oglasili su se upravo i njegovi saradnici.

БИТИ ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ЗА МЕНЕ ЈЕ БИЛА НАЈВЕЋА ЧАСТ Ево шта каже Вучић, али погледајте шта су рекли и његови сарадници (ВИДЕО)

Foto Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

 - Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija! - naveo je predsednik Vučić.

Pogledajte šta pored predsednika kažu njegovi saradnici i kako će to pamtiti vreme kad su zajedno sa njim u timu radili. 

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