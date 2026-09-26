Politika

VUČIĆ NA RTS: U nedelju o svim važnim pitanjima

В. Н.

26. 09. 2026. u 21:45

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PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostovaće na sutra na RTS.

ВУЧИЋ НА РТС: У недељу о свим важним питањима

Foto: printskrin Instagran/avucic

On će biti gost emisije "Za stolom sa Apostolom" na RTS 1, u nedelju od 12:30 časova.

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