KO NAS TRUJE I PROSIPA ZLO GODINAMA? Blokaderi optužuju vlast za podele, a narod dele opo fizičkom izgledu (VIDEO)
KOLIKO jadan moraš biti da napišeš kako "prepoznaješ" one koji glasaju za Vučića po "fiozionimiji lica", a onda optužiš Aleksandra Vučića da širi zlo.
Komentar blokaderke Ane Mirković, ovih dana aktuelan, a star već šest godina, pokazao je kako se današnja blokaderska "elita" odvaja od naroda i sve one koji podržavaju politiku Aleksandra Vučića posmatra kao nižu rasu.
Samo je Adolf Hitler ljude i po ideološkim principa delio na nadljude i onu nižu vrstu. Niko nikada i nigde drugde, sve do danas, u Srbiji, kada blokaderi preuzimaju tu štafetu zla.
Onda se pitaju, ko šiti mržnju zlu, aludirajući na Vučića i SNS. Ne, gospodo, vi je širite, upravo svojim komentarima i delovanjem, a hvala Bogu sve postoji crno na belo.
Jadnici.
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