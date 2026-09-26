KO NAS TRUJE I PROSIPA ZLO GODINAMA? Blokaderi optužuju vlast za podele, a narod dele opo fizičkom izgledu (VIDEO)

KOLIKO jadan moraš biti da napišeš kako "prepoznaješ" one koji glasaju za Vučića po "fiozionimiji lica", a onda optužiš Aleksandra Vučića da širi zlo.

Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Komentar blokaderke Ane Mirković, ovih dana aktuelan, a star već šest godina, pokazao je kako se današnja blokaderska "elita" odvaja od naroda i sve one koji podržavaju politiku Aleksandra Vučića posmatra kao nižu rasu.

Samo je Adolf Hitler ljude i po ideološkim principa delio na nadljude i onu nižu vrstu. Niko nikada i nigde drugde, sve do danas, u Srbiji, kada blokaderi preuzimaju tu štafetu zla.

printskrin/iks/ana mirković Bolesna objava Ane Mirković

Onda se pitaju, ko šiti mržnju zlu, aludirajući na Vučića i SNS. Ne, gospodo, vi je širite, upravo svojim komentarima i delovanjem, a hvala Bogu sve postoji crno na belo.

Koga bre vi zajebavate. https://t.co/aqybX54PW8 — Bogdan Nikolic (@Bogdan27340) September 26, 2026

Jadnici.