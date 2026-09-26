Politika

KO NAS TRUJE I PROSIPA ZLO GODINAMA? Blokaderi optužuju vlast za podele, a narod dele opo fizičkom izgledu (VIDEO)

В.Н.

26. 09. 2026. u 22:12

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KOLIKO jadan moraš biti da napišeš kako "prepoznaješ" one koji glasaju za Vučića po "fiozionimiji lica", a onda optužiš Aleksandra Vučića da širi zlo.

КО НАС ТРУЈЕ И ПРОСИПА ЗЛО ГОДИНАМА? Блокадери оптужују власт за поделе, а народ деле опо физичком изгледу (ВИДЕО)

Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Komentar blokaderke Ane Mirković, ovih dana aktuelan, a star već šest godina, pokazao je kako se današnja blokaderska "elita" odvaja od naroda i sve one koji podržavaju politiku Aleksandra Vučića posmatra kao nižu rasu.

Samo je Adolf Hitler ljude i po ideološkim principa delio na nadljude i onu nižu vrstu. Niko nikada i nigde drugde, sve do danas, u Srbiji, kada blokaderi preuzimaju tu štafetu zla.

printskrin/iks/ana mirković

Bolesna objava Ane Mirković

Onda se pitaju, ko šiti mržnju zlu, aludirajući na Vučića i SNS. Ne, gospodo, vi je širite, upravo svojim komentarima i delovanjem, a hvala Bogu sve postoji crno na belo.

Jadnici. 

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