Košarka

Posle povrede protiv Armanija: Oglasio se Derek Vilis i sve objasnio!

Новости.онлине/С.С.

26. 09. 2026. u 15:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Amerikčki košarkaš u ranoj fazi napustio parket.

После повреде против Арманија: Огласио се Дерeк Вилис и све објаснио!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana deklasirali su Olimpiju iz Milana 92:76 na premijeri Evrolige, ali je pobeda ostala u senci Dereka Vilisa.

Američki as je već u prvoj četvrtini doživeo povredu, zbog koje je morao da završi meč. Samo tri minuta proveo je na parketu bivši igrač Pariza, dok se prema nezvaničnim informacijama radi o lakšoj distorziji skočnog zgloba leve noge.

Prema prvim procenama, krilni centar će odustvovati nekoliko dana i verovatno propustiti ""duplo kolo" Evrolige, u kojem Partizan gostuje njegovom bivšem klubu Parizu i tri dana kasnije Bajenru u Minhenu.

Dok se čekaju zvanične informacije, Vilis je prokomentarisao trijumf svog tima:

- Sjajna pobeda za početak sezone - napisao je Vilis, postavivši nekoliko fotografija sa premijernog meča.

Izabranike Đoana Penjaroje posle sjajnog otvaranja takmičenja, u utorak čekaju Parižani u prestonici Francuske, a potom još jedno gostovanje u SAP Gardenu.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru