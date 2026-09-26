Posle povrede protiv Armanija: Oglasio se Derek Vilis i sve objasnio!
Amerikčki košarkaš u ranoj fazi napustio parket.
Košarkaši Partizana deklasirali su Olimpiju iz Milana 92:76 na premijeri Evrolige, ali je pobeda ostala u senci Dereka Vilisa.
Američki as je već u prvoj četvrtini doživeo povredu, zbog koje je morao da završi meč. Samo tri minuta proveo je na parketu bivši igrač Pariza, dok se prema nezvaničnim informacijama radi o lakšoj distorziji skočnog zgloba leve noge.
Prema prvim procenama, krilni centar će odustvovati nekoliko dana i verovatno propustiti ""duplo kolo" Evrolige, u kojem Partizan gostuje njegovom bivšem klubu Parizu i tri dana kasnije Bajenru u Minhenu.
Dok se čekaju zvanične informacije, Vilis je prokomentarisao trijumf svog tima:
- Sjajna pobeda za početak sezone - napisao je Vilis, postavivši nekoliko fotografija sa premijernog meča.
Izabranike Đoana Penjaroje posle sjajnog otvaranja takmičenja, u utorak čekaju Parižani u prestonici Francuske, a potom još jedno gostovanje u SAP Gardenu.
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