JEZIVA NAJAVA BLOKADERA SA HRVATIMA: Ako Vučić ne preda vlast biće krvoprolića, Skupština će goreti (VIDEO)

BOŠKO Jakšić, blokaderski analitičar dao je izjavu za hrvatski Večernji list u kojoj najavljuje krvoproliće posle izbora u Srbiji.

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- Realna je pretpostavka da ukoliko studentska lista pobedi, da Vučić neće priznati pobedu političkih rivala i u tom slučaju mogli bi da imamo ponovljeni scenario sa Kapitol hila, ako se setimo izbora u SAD, 2020. godine kada Tramp nije hteo da prizna poraz i kada je svoje pretorijance izveo na Kapitol hil i napravio nezapamćene nerede - rekao je Jakšić.

Blokaderski analitičar u daljem izlaganju priziva zlo u Srbiji i tvrdi da u će u našoj varijanti nereda biti mnogo krvavije.

- S druge strane, ukoliko Vučić proglasi pobedu, onaj deo ljudi koji su protiv njega neće verovati u tu pobedu - smatraće da su izbori pokradeni. Ja lično predviđam da 26.10. dan posle izbora može da bude najopasniji dan u poslednjim decenijama srpske politike - naveo je Jakšić.

Zatim, Jakšić najavljuje da će goreti Narodna skupština Srbije, jer kako on kaže "Vučić nije spreman da preda vlast".

Jedini zaključak koji može da se izvede iz ovakve "opservacije" je da lista "Aleksandar Vučić" - "Ujedinjena Srbija" ne sme da pobedi na izborima da bi blokaderi bili zadovoljni, inače će u svakom slučaju praviti nerede, krvoprolića i rušiti državu.