VUČIĆEV POSLEDNJI PREDSEDNIČKI PLES: "Uz poneku suzu, radujemo se izazovima koji nas očekuju u budućnosti" (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom objavom na društvenim mrežama. Ističe da je povodom završetka drugog predsedničkog mandata organizovao koktel za sve zaposlene.
- Završavam svoj drugi predsednički mandat. Danas sam organizovao koktel za sve zaposlene. Zahvalio sam tim divnim ljudima na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih ne bismo mogli ništa da postignemo.
Uz poneku suzu, radujemo se izazovima koji nas očekuju u budućnosti.
P.S. Morao sam bar na nekoliko trenutaka da pokažem koliko sam smotan i nespretan za bilo kakvu vrstu plesa - naveo je predsednik u opisu videa.
Preporučujemo
KREMLj O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA: Evo šta kažu iz Moskve
26. 09. 2026. u 12:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)