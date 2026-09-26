Politika

VUČIĆEV POSLEDNJI PREDSEDNIČKI PLES: "Uz poneku suzu, radujemo se izazovima koji nas očekuju u budućnosti" (VIDEO)

В.Н.

26. 09. 2026. u 13:19

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom objavom na društvenim mrežama. Ističe da je povodom završetka drugog predsedničkog mandata organizovao koktel za sve zaposlene.

ВУЧИЋЕВ ПОСЛЕДЊИ ПРЕДСЕДНИЧКИ ПЛЕС: Уз понеку сузу, радујемо се изазовима који нас очекују у будућности (ВИДЕО)

Foto: printskrin/Instagram/avucic

- Završavam svoj drugi predsednički mandat. Danas sam organizovao koktel za sve zaposlene. Zahvalio sam tim divnim ljudima na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih ne bismo mogli ništa da postignemo.

Uz poneku suzu, radujemo se izazovima koji nas očekuju u budućnosti.

P.S. Morao sam bar na nekoliko trenutaka da pokažem koliko sam smotan i nespretan za bilo kakvu vrstu plesa - naveo je predsednik u opisu videa.

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