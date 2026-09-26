Srbija ima problem sa štoperima u nedostatku Milenkovića, da li je on rešenje za Nemce i Holanđane?
Kako je selektor najavio - dobiće priliku.
Fudbalska reprezentacija Srbije porazom od Grčke (1:2) na "Marakani" započeli su učešće u A diviziji Lige nacija. Uprkos vođstvu od četvrtog minuta, "orlovi" su na kraju ipak posustali, a "heleni" odneli sva tri boda za Atinu. No, pred izabranicima Veljka Paunovića su još tri meča u ovom prozoru. Naredni rival naših momaka jeste Holandija, koja je u prvom kolu remizirala sa Nemačkom 1:1.
Pred utakmicu na stadionu "Rajko Mitić" (nedelja, 18.00) javnosti su se obratili selektor Paunović, čije ste obraćanje mogli da pratite u našem lajv blogu, i kapiten Dušan Tadić.
Jedno od pitanja novinara odnosilo se na poziciju centralnog defanzivca i konkretno Srđana Babića. Odsustvo Nikole Milenkovića se baš primećuje. Ipak je popularni Bleki već godinama standardan u tandemu sa Strahinjom Pavlovićem i njegovo neigranje u ovim prozorima najveći je minus "orlova". Veći i od nedostatka Dušana Vlahovića.
Protiv Grčke je pored popularnog Kalabe startovao Strahinja Eraković koji ponovo nije oduševio, dok je na beku bio mladi štoper Partizana Nikola Simić. Čitav meč je sa klupe pratio centralni defanzivac moskovskog Spartaka Srđan Babić, koji je u prošlosti znao da ostavi jako dobar utisak u dresu Srbije.
Uz reprezentaciju je od 2022. godine, a odigrao je svega 10 utakmica. Takođe, pamti se njegov pogodak protiv Bugara u Leskovcu (2:2), zahvaljujući kojem je Srbija izborila plasman na EURO u Nemačkoj. Da li Srđan zaslužuje veću minutažu? Evo šta kaže selektor:
- Srđan je fantastičan momak. Imao je povredu, malo duži period je bio odsutan. Jako sam se obradovao kada se vratio. Za mene je on u grupi momaka koje poznajem od njegovih početaka, sa te strane obraćam pažnju posebno. Mogu da ih poredim ono što su danas i nekada. On je isto dobro dete, dobar momak, proesionalac i toliko voli svoju zemlju, on nam puno dnosi na stabilnosti - poručio je Paunović i otkrio planove za naredne utakmice:
- U ove četiri utakmice će sigurno dobiti svoju šansu, da nam pomogne. Mi ćemo sada već videti koliko će biti teško da se rasporedi opterećenje.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Ako neko poznaje Holanđane, to je Dušan Tadić: "Znaju ko im preti i o svemu vode računa"
26. 09. 2026. u 14:08
Veljko Paunović poslao jaku poruku: "Kada nas svi otpišu, mi..."
26. 09. 2026. u 13:22 >> 14:05
Bio je prvak sveta sa Srbijom, igrao u Partizanu, sada se vratio Premijer ligu BiH
26. 09. 2026. u 11:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)