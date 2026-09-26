Srbija ima problem sa štoperima u nedostatku Milenkovića, da li je on rešenje za Nemce i Holanđane?

Kako je selektor najavio - dobiće priliku.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbalska reprezentacija Srbije porazom od Grčke (1:2) na "Marakani" započeli su učešće u A diviziji Lige nacija. Uprkos vođstvu od četvrtog minuta, "orlovi" su na kraju ipak posustali, a "heleni" odneli sva tri boda za Atinu. No, pred izabranicima Veljka Paunovića su još tri meča u ovom prozoru. Naredni rival naših momaka jeste Holandija, koja je u prvom kolu remizirala sa Nemačkom 1:1.

Pred utakmicu na stadionu "Rajko Mitić" (nedelja, 18.00) javnosti su se obratili selektor Paunović, čije ste obraćanje mogli da pratite u našem lajv blogu, i kapiten Dušan Tadić.

Jedno od pitanja novinara odnosilo se na poziciju centralnog defanzivca i konkretno Srđana Babića. Odsustvo Nikole Milenkovića se baš primećuje. Ipak je popularni Bleki već godinama standardan u tandemu sa Strahinjom Pavlovićem i njegovo neigranje u ovim prozorima najveći je minus "orlova". Veći i od nedostatka Dušana Vlahovića.

Protiv Grčke je pored popularnog Kalabe startovao Strahinja Eraković koji ponovo nije oduševio, dok je na beku bio mladi štoper Partizana Nikola Simić. Čitav meč je sa klupe pratio centralni defanzivac moskovskog Spartaka Srđan Babić, koji je u prošlosti znao da ostavi jako dobar utisak u dresu Srbije.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Uz reprezentaciju je od 2022. godine, a odigrao je svega 10 utakmica. Takođe, pamti se njegov pogodak protiv Bugara u Leskovcu (2:2), zahvaljujući kojem je Srbija izborila plasman na EURO u Nemačkoj. Da li Srđan zaslužuje veću minutažu? Evo šta kaže selektor:

- Srđan je fantastičan momak. Imao je povredu, malo duži period je bio odsutan. Jako sam se obradovao kada se vratio. Za mene je on u grupi momaka koje poznajem od njegovih početaka, sa te strane obraćam pažnju posebno. Mogu da ih poredim ono što su danas i nekada. On je isto dobro dete, dobar momak, proesionalac i toliko voli svoju zemlju, on nam puno dnosi na stabilnosti - poručio je Paunović i otkrio planove za naredne utakmice:

- U ove četiri utakmice će sigurno dobiti svoju šansu, da nam pomogne. Mi ćemo sada već videti koliko će biti teško da se rasporedi opterećenje.