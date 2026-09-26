LUDILO U LONDONU! Preokreti, promašen penal i lekcija šampiona sveta! Evo ko je tragičar! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Engleske poražena je od Španije rezultatom 2:3 (2:1), u A Diviziji Lige nacija Grupa 3.
Repriza finala Evropskog prvenstva 2024. iz Berlina, kada su Španci slavili 2:1, donela je gotovo isti epilog, sa malo više golova.
Meč za sladokusce odigrali su Gordi Albion i Crvena furija, zadovoljivši i najprobirljivije fudbalske gurmane. Pet golova, jedan poništen, pogođena prečka iz penala i sijaset promašenih prilika na obe strane...
Početak kao iz snova imali su svetski šampioni, koji su preko Lamina Jamala posle samo dva minuta stigli do vođstva od 1:0. Ogromnu grešku napravio je Mark Gej, želevši da vrati ka Trafordu, presekao je to napadač Barselone i dao Engleskoj treći najbrži gol koji su primili u Londonu!
Posle toga je i Feran Tores zatresao mrežu, ali iz ofsajda, a potom i propustio nekoliko šansi. Englezi su kaznu za promašaje, izrekli u 36. minutu. Sevnula je kontra Gordog Albiona, novi fudbaler Barselone Entoni Gordon je istrčao i prihvatio pas Belingema, a onda rutinski naterao Simona na kapitulaciju – 1:1.
Već u narednom naletu Engleska je mogla do preokreta, Hari Kejn je šutirao nekoliko metara pored stative, iz pozicije koja je njemu najjača. Međutim, u narednom naletu kapiten domaćih se iskupio, pošto je naterao Marka Kukurelju da ubaci loptu u mrežu, posle njegovog šuta.
Nik O' Rajli je centrirao, Kejn zahvatio glavom tukao, a nespretni Kukurelja kolenom prevario svog golmana Unaja Emerija. Ipak, pošto lopta nije promenila smer, pogodak je pripisan golgeteru engleske selekcije – 2:1.
Umalo da se iskupi Mark Kukurelja u 45. minutu, kada se iznenada našao u šesnaestercu Španije, ali je posle njegovog šuta lopta završila na stativi.
U 53. minutu, posle signala iz VAR sobe, dosuđen je penal za Englesku. Neoprezno je starovao nad Džudom Belingemom, a Hari Kejn je sa 11 metara „polomio“ prečku i ostavio Špance u životu.
To se osvetilo Englezima na isteku 60. minuta, pošto je Baena nakon greške O Rajlija prihvatio loptu a onda rutinski savladao golmana Traforda za novo izjednačenje 2:2.
Potpuni preokret, drugi na utakmici, nastao je u 74. minutu u režiji Mikela Ojarzabala! Aleks Baena, strelac drugog pogotka u prazno je ubacio loptu napadaču Bilbaa, koji je ostao iza leđa O'Rajlija i Geja, te rutinski postigao treći gol za „furiju“ – 2:3.
Poslednju šansu da izjednači propustio je Džud Belingem u petom minutu sudijske nadoknade.
U drugom meču ove grupe, Hrvatska je u Pragu savladala Češku rezultatom 2:1 (1:1). Goste je u vođstvo doveo kapiten Luka Modrić početkom drugog poluvremena (47.), da bi na dodavanje Holžeka izjednačio Adam Karabec sedam minuta kasnije.
Pobedu hrvatskoj selekciji doneo je Marko Pašalić u 77. minutu, kome je prethodno asistirao Ivan Perišić.
Španija će u 2. kolu dočekati Hrvatsku (29.9.), dok Engleska istog dana gostuje Češkoj.
Uskoro opširnije...
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Potraga je gotova! Partizan našao zamenu za Vilisa, vraća se miljenik Grobara!
26. 09. 2026. u 20:41
ZA SAMO 104 SEKUNDE! Jamal srušio grantinu odbranu Engleza! (VIDEO)
26. 09. 2026. u 21:03
Veljko Paunović poslao jaku poruku: "Kada nas svi otpišu, mi..."
26. 09. 2026. u 13:22 >> 14:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)