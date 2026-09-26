Košarka

Kakvo ludilo! Trojka sa celog terena, za pobedu, posle koša nastao je haos (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 09. 2026. u 07:52

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Neverovatan koš koji je podsetio na onaj Dušana Kecmana.

Какво лудило! Тројка са целог терена, за победу, после коша настао је хаос (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/@beINSPORTS_TR

U prvom kolu Superlige Turske dobili su navijači meč koji će se svakako prepričavati cele godine. Tofaš je slavio protiv Bordo Bandirma rezultatom 90:89. 

Koš za pobedu postigao je gotovo sa celog terena Jigitčan Sajbir. On je svojim potezom podsetio na trojku Partizanovog Dušana Kecmana protiv Cibone u finalu ABA lige. 

Nakon promašenog slobodnog bacanja u poslednjim sekundama meča dobio je loptu koju je očajnički šutnuo ka košu, a kada je pocepao mrežicu i doneo svom timu pobedu protivnički igrači hvatali su se za glavu, kao i oni na tribinama.

Usledilo je veliko slavlje domaćih igrača, neki nisu mogli da veruju šta se dogodilo.

Definitivno, ovo je koš koji će 27-godišnji košarkaš pamtiti do kraja života. 

Zanimljivo da je ovo bio ujedno i uvodni meč turskog prvenstva. 

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