Kakvo ludilo! Trojka sa celog terena, za pobedu, posle koša nastao je haos (VIDEO)

Neverovatan koš koji je podsetio na onaj Dušana Kecmana.

FOTO: Printskrin/Iks/@beINSPORTS_TR

U prvom kolu Superlige Turske dobili su navijači meč koji će se svakako prepričavati cele godine. Tofaš je slavio protiv Bordo Bandirma rezultatom 90:89.

Koš za pobedu postigao je gotovo sa celog terena Jigitčan Sajbir. On je svojim potezom podsetio na trojku Partizanovog Dušana Kecmana protiv Cibone u finalu ABA lige.

Nakon promašenog slobodnog bacanja u poslednjim sekundama meča dobio je loptu koju je očajnički šutnuo ka košu, a kada je pocepao mrežicu i doneo svom timu pobedu protivnički igrači hvatali su se za glavu, kao i oni na tribinama.

🏀 “İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi!”



🤯 Yiğitcan Saybir, sezonun ilk maçında tarihe geçecek bir basketle Tofaş'a galibiyeti getiriyor!



🔵🟢 Tofaş 90-89 Pizzabulls Bordo Bandırma 🔴⚫#TSBSL pic.twitter.com/qmD2PDxnjc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 25, 2026

Usledilo je veliko slavlje domaćih igrača, neki nisu mogli da veruju šta se dogodilo.

Definitivno, ovo je koš koji će 27-godišnji košarkaš pamtiti do kraja života.

Zanimljivo da je ovo bio ujedno i uvodni meč turskog prvenstva.

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