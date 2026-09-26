Kakvo ludilo! Trojka sa celog terena, za pobedu, posle koša nastao je haos (VIDEO)
Neverovatan koš koji je podsetio na onaj Dušana Kecmana.
U prvom kolu Superlige Turske dobili su navijači meč koji će se svakako prepričavati cele godine. Tofaš je slavio protiv Bordo Bandirma rezultatom 90:89.
Koš za pobedu postigao je gotovo sa celog terena Jigitčan Sajbir. On je svojim potezom podsetio na trojku Partizanovog Dušana Kecmana protiv Cibone u finalu ABA lige.
Nakon promašenog slobodnog bacanja u poslednjim sekundama meča dobio je loptu koju je očajnički šutnuo ka košu, a kada je pocepao mrežicu i doneo svom timu pobedu protivnički igrači hvatali su se za glavu, kao i oni na tribinama.
Usledilo je veliko slavlje domaćih igrača, neki nisu mogli da veruju šta se dogodilo.
Definitivno, ovo je koš koji će 27-godišnji košarkaš pamtiti do kraja života.
Zanimljivo da je ovo bio ujedno i uvodni meč turskog prvenstva.
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