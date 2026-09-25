Šok za Sinera! Italijan gubi prvo mesto, ovaj scenario će ga skupo koštati!

Najbolji tensier sveta odlučio da se povuče iz Pekinga.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus

Iako je branio titulu i 500 bodova u Kini, Italijan Janik Siner odlučio je da se povuče sa turnira u Pekingu.

Vodeći reket sveta priznao je da još nije spreman za velike turnire, pa je otkazao učešće u kineskoj prestonici, zbog čega su zabrinuti njegovi fanovi. Naročito, jer se bliži finiš "paklene" sezone.

Tokom sezone izgledalo je da se Siner komotno baškari na vrhu, da je momak iz San Kandida nedodirljiv, međutim, sve su veće šanse da će šampion US Opena i Rolan Garosa, Aleksandar Zverev završiti na tronu.

Nemac se opasno približio Italijanu, a ukoliko se zna da je Janik Siner bio nepogrešiv tokom finiša 2025. godine, jasno je zašto mu bodovi "vise o koncu".

Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Precizanije, Siner brani titule sa ATP turnira 500 u Pekingu, gde je otkazao učešće, ali i Beču. Posle toga je trijumfovao na mastersu u Parizu, osvojivši 1.000 poena, da bi na Završnom Mastersu u Torinu podigao pehar i zaradio 1.500 poena.

S druge strane, Aleksander Zverev nije imao spektakularne rezultate u oktobru i novembru, što mu pruža priliku da osvoji veliki broj bodova i pretekne Italijana na tronu.

Ako se Siner do kraja sezone ne pojavi na terenu i propusti sve turnire, nema sumnje da će sigurno izgubiti lidersku poziciju na ATP listi. Međutim, ukoliko se prijavi za neki od turnira, ostaje da se vidi kako će igrati i odbraniti se od naleta Zvereva.

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