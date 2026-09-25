Šok za Sinera! Italijan gubi prvo mesto, ovaj scenario će ga skupo koštati!
Najbolji tensier sveta odlučio da se povuče iz Pekinga.
Iako je branio titulu i 500 bodova u Kini, Italijan Janik Siner odlučio je da se povuče sa turnira u Pekingu.
Vodeći reket sveta priznao je da još nije spreman za velike turnire, pa je otkazao učešće u kineskoj prestonici, zbog čega su zabrinuti njegovi fanovi. Naročito, jer se bliži finiš "paklene" sezone.
Tokom sezone izgledalo je da se Siner komotno baškari na vrhu, da je momak iz San Kandida nedodirljiv, međutim, sve su veće šanse da će šampion US Opena i Rolan Garosa, Aleksandar Zverev završiti na tronu.
Nemac se opasno približio Italijanu, a ukoliko se zna da je Janik Siner bio nepogrešiv tokom finiša 2025. godine, jasno je zašto mu bodovi "vise o koncu".
Precizanije, Siner brani titule sa ATP turnira 500 u Pekingu, gde je otkazao učešće, ali i Beču. Posle toga je trijumfovao na mastersu u Parizu, osvojivši 1.000 poena, da bi na Završnom Mastersu u Torinu podigao pehar i zaradio 1.500 poena.
S druge strane, Aleksander Zverev nije imao spektakularne rezultate u oktobru i novembru, što mu pruža priliku da osvoji veliki broj bodova i pretekne Italijana na tronu.
Ako se Siner do kraja sezone ne pojavi na terenu i propusti sve turnire, nema sumnje da će sigurno izgubiti lidersku poziciju na ATP listi. Međutim, ukoliko se prijavi za neki od turnira, ostaje da se vidi kako će igrati i odbraniti se od naleta Zvereva.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SELEKTOR SRBIJE PRIHVATA ODGOVORNOST: Paunović objasnio zašto je izveo tim....
25. 09. 2026. u 00:10
ŠTA MU BI? Evo šta je Srbin na klupi Grčke uradio nakon gola za pobedu
25. 09. 2026. u 08:45
Srbija kao šampion ne ide na Olimpijske igre!
25. 09. 2026. u 09:55
PRIŠTINO, STIDI SE! Ceo svet zanemeo pred bezobrazlukom lažne države Kosovo
25. 09. 2026. u 07:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)