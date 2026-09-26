KAKO ISHRANOM SAČUVATI SRCE: Saveti iz instituta Batut za svaki dan

BRIGA o srcu počinje mnogo pre pojave zdravstvenih tegoba, a važan deo te prevencije čini i svakodnevna ishrana.

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Uoči Svetskog dana srca, stručnjaci podsećaju da način na koji pripremamo hranu, raspoređujemo obroke i biramo namirnice može imati važno mesto u očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

Pored redovne fizičke aktivnosti, održavanja optimalne telesne mase i kontrole krvnog pritiska, masnoća i šećera u krvi, značajnu ulogu u zaštiti zdravlja srca ima i pravilna ishrana, ističu iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Svetski dan srca obeležava se 29. septembra i prilika je da se podsetimo koliko su pravilne životne navike važne za očuvanje zdravlja i šta sve možemo da uradimo pre pojave zdravstvenih tegoba.

Manje soli i više nezasićenih masti

Kada je reč o prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, preporuka je da se počne od smanjenja unosa soli. Umesto da se hrana dodatno soli, za poboljšanje ukusa može se koristiti začinsko bilje.

-Iako je uobičajeno da se hrana dosoljava i pre nego što se sa obrokom i započne, umesto dodatne soli, ako želimo da poboljšamo ukus hrane, možemo da koristimo začinsko bilje, preporučuju iz "Batuta".

Takođe, potrebno je smanjiti unos suhomesnatih proizvoda, zasićenih masti i hrane bogate dodatim šećerima. Prednost treba dati nezasićenim mastima koje se nalaze u maslinovom ulju, ribi i orašastim plodovima, dok osnovu ishrane treba da čine voće, povrće i integralne žitarice. Kada su u pitanju izvori proteina, prednost treba dati ribi, nemasnom mesu, jajima i mlečnim proizvodima sa manje mlečne masti.

Tradicionalna jela mogu da ostanu na meniju

-Česta je zabluda da je pravilna ishrana, odnosno ishrana bez mnogo soli, suhomesnatih proizvoda, masnog mesa, industrijske hrane, jednolična i da podrazumeva mnogo odricanja. Ako pažljivo pogledamo koliko ima raznovrsnog voća, povrća, integralnih žitarica, ribe, nemasnog mesa, i koliko raznovrsnih kombinacija možemo da napravimo koristeći ove namirnice, videćemo da je takva ishrana daleko od jednolične, navode iz Instituta za javno zdravlje Srbije.

Dodaju da se uz male izmene u pripremi mogu zadržati i tradicionalna jela, a da se istovremeno vodi računa o zdravlju srca i krvnih sudova.

-Jela kao što su pasulj, sočivo, sarme, punjene paprike, mogu se spremiti sa manje soli, bez velike količine masnoće ili zaprške. Umesto prženja meso možemo da dinstamo, a uz takva jela možemo dodati veću količinu salate i povrća, ukazuju iz "Batuta".

Važan je i raspored obroka

U Savetovalištu za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije navode da, pored izbora namirnica i načina njihove pripreme, značaj ima i pravilan raspored obroka tokom dana. Tako se izbegava unos jednog do dva obilna obroka, olakšava varenje i dugoročno čuva srce.

-Malim svakodnevnim promenama u našoj fizičkoj aktivnosti (uključivanje šetnje) i u načinu ishrane (započinjanje dana ovsenom kašom sa bobičastim voćem ili integralnim hlebom i salatom, umesto kafom i pecivom, ako u nastavku dana ručamo ribu ili nemasno meso sa povrćem i salatom, večeramo salatu kojoj dodamo leblebije ili kinou, uz dve voćne užine) možemo mnogo da učinimo za očuvanje zdravlja našeg srca, navode iz "Batuta".

Odgovarajući saveti o sticanju pravilnih životnih navika značajnih za očuvanje zdravlja srca i krvnih sudova mogu se dobiti u Savetovalištu za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije, na adresi Nikolaja Krasnova 13. Radno vreme Savetovališta je od 8 do 15 časova, a pregledi se mogu zakazati na telefon 0607171539.

rt.rs

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