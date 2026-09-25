JOŠ DVA KORAKA DO TITULE: Teodora Kostović u polufinalu turnira u Ankari

SRPSKA teniserka, Teodora Kostović, nalazi se na dva koraka od trofeja u Ankari. Ona se pobedom nad Fangran Tijan sa 6:0, 7:5 plasirala u polufinale.

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Trenutno 159. na ATP listi je bila odlična na ovom susretu, posebno je to bio slučaj u prvom setu u kom je protivnicu ostavila na nuli.

Mnogo jači otpor je pružila Kineskinja u drugom setu, čak je servirala za izjednačenje, no u 10. gemu je dozvolila rivalki da vrati brejk.

Kostovićeva je potom sigurno dobila svoj servis gem, a onda iskoristila petu meč loptu i slavila posle jednog sata i 38 minuta.

Srpska teniserka će u polufinalu igrati protiv Ruskinje Poline Jatčenko koja je drugi nosilac.

U slučaju da osvoji turnir, Teodora Kostović će biti 131. na VTA listi, te bi joj to bio najbolji plasman u karijeri.

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