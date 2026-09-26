Svet

PAO AVION U KONGU: Među poginulima vojni zvaničnici

Танјуг

26. 09. 2026. u 22:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U PADU malog aviona na jugozapadu Demokratske Republike Kongo poginulo je 17 ljudi, među kojima dvojica visokih zvaničnika vojnog pravosuđa, saopštilo je danas Ministarstvo saobraćaja te zemlje.

ПАО АВИОН У КОНГУ: Међу погинулима војни званичници

Foto: Gemini

Avion sa delegacijom zvaničnika vojnog pravosuđa srušio se u petak oko 13.00 časova po lokalnom vremenu u blizini Kengea, u provinciji Kvango, oko 200 kilometara istočno od prestonice Kinšase, prenosi Gulfnews.

U saopštenju Ministarstva saobraćaja navodi se da je reč o lakom avionu "Let 410 UVP", kojim je upravljala kompanija "Trejsep Kongo eviejše".

U nesreći je poginulo 13 putnika i četiri člana posade.

Među nastradalima su bili Žozef Mutombo, predsednik Višeg vojnog suda i Lusijen-Rene Likulija, glavni revizor Oružanih snaga DR Konga.

Obojica su imala čin general-potpukovnika. Likulija, koga je na tu funkciju imenovao predsednik DR Konga Feliks Čisekedi, zastupao je optužnicu protiv bivšeg predsednika Žozefa Kabile na suđenju održanom u septembru 2025. godine u njegovom odsustvu, kada je Kabila proglašen krivim i osuđen na smrt zbog izdaje i ratnih zločina.

Čisekedi je naložio istragu o uzrocima nesreće. DR Kongo se u velikoj meri oslanja na avio-saobraćaj zbog ogromne teritorije i loše putne infrastrukture, ali su pojedini aerodromi i navigaciona oprema u zemlji u lošem stanju, što predstavlja dodatni rizik za bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života