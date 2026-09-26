Politika

ŠAKA JADA: Na blokaderskom skupu prisutno jedva 4000 ljudi

В.Н.

26. 09. 2026. u 19:00

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KOD Zastavinog solitera u Kragujevcu održan je blokaderski skup "Susret broj 3"

ШАКА ЈАДА: На блокадерском скупу присутно једва 4000 људи

Foto: Novosti

Preciznim brojanjem u 18.41 č, prisutno je bilo svega 4037 blokadera.

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Foto: Novosti

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