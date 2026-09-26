Fudbal

ZA SAMO 104 SEKUNDE! Jamal srušio grantinu odbranu Engleza! (VIDEO)

Новости.онлине/С.С.

26. 09. 2026. u 21:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Španija odlično otvorila meč.

ЗА САМО 104 СЕКУНДЕ! Јамал срушио грантину одбрану Енглеза! (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Ian Walton

Na programu su mečevi Lige nacija, dok je derbi večeri na Ostrvu, gde je aktuelnic Engleska, viceprvak Starog kontinenta, ugostila svetskog i evropskog prvaka Španiju.

Utakmica je počela kako se samo poželeti može za aktuelne vladare planete, pošto je "crvena furija" već u prvom minutu stigla do vođstva.

Precizan je bio Lamin Jamal, koji je prihvatio "poklon" i katastrofalnu grešku Marka Geja.

Defanzivac Mančester Sitija pokušao je da vrati golmanu loptu, nije video napadača Barselone iza sebe, koji je presekao to ušao u šesnaesterac i rutinski pogodio za vođstvo gostiju.

Mogla je Španija i do drugog pogotka u 8. minutu, kada je glavom Feran Tores zatresao mrežu, ali je učinio to iz nedozvoljene pozicije i ostalo je 0:1 na semaforu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ian Walton

U svakom slučaju, repriza potonjeg Evropskog prvenstva, sluti na identičan epilog, na pobedu najmoćnije selekcije na svetu.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru