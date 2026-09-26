ZA SAMO 104 SEKUNDE! Jamal srušio grantinu odbranu Engleza! (VIDEO)

Španija odlično otvorila meč.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ian Walton

Na programu su mečevi Lige nacija, dok je derbi večeri na Ostrvu, gde je aktuelnic Engleska, viceprvak Starog kontinenta, ugostila svetskog i evropskog prvaka Španiju.

Utakmica je počela kako se samo poželeti može za aktuelne vladare planete, pošto je "crvena furija" već u prvom minutu stigla do vođstva.

Precizan je bio Lamin Jamal, koji je prihvatio "poklon" i katastrofalnu grešku Marka Geja.

Defanzivac Mančester Sitija pokušao je da vrati golmanu loptu, nije video napadača Barselone iza sebe, koji je presekao to ušao u šesnaesterac i rutinski pogodio za vođstvo gostiju.

Mogla je Španija i do drugog pogotka u 8. minutu, kada je glavom Feran Tores zatresao mrežu, ali je učinio to iz nedozvoljene pozicije i ostalo je 0:1 na semaforu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ian Walton

U svakom slučaju, repriza potonjeg Evropskog prvenstva, sluti na identičan epilog, na pobedu najmoćnije selekcije na svetu.

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