ZA SAMO 104 SEKUNDE! Jamal srušio grantinu odbranu Engleza! (VIDEO)
Španija odlično otvorila meč.
Na programu su mečevi Lige nacija, dok je derbi večeri na Ostrvu, gde je aktuelnic Engleska, viceprvak Starog kontinenta, ugostila svetskog i evropskog prvaka Španiju.
Utakmica je počela kako se samo poželeti može za aktuelne vladare planete, pošto je "crvena furija" već u prvom minutu stigla do vođstva.
Precizan je bio Lamin Jamal, koji je prihvatio "poklon" i katastrofalnu grešku Marka Geja.
Defanzivac Mančester Sitija pokušao je da vrati golmanu loptu, nije video napadača Barselone iza sebe, koji je presekao to ušao u šesnaesterac i rutinski pogodio za vođstvo gostiju.
Mogla je Španija i do drugog pogotka u 8. minutu, kada je glavom Feran Tores zatresao mrežu, ali je učinio to iz nedozvoljene pozicije i ostalo je 0:1 na semaforu.
U svakom slučaju, repriza potonjeg Evropskog prvenstva, sluti na identičan epilog, na pobedu najmoćnije selekcije na svetu.
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