Ekonomija

NEPROMENJENE CENE GORIVA U NAREDNIH SEDAM DANA: Benzin 207, a dizel 236 dinara

V.N.

25. 09. 2026. u 12:29

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MAKSIMALNE maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene u narednih sedam dana i litar dizela će koštati 236 dinara, a benzina (BMB 95) 207 dinara, saznaje Tanjug.

НЕПРОМЕЊЕНЕ ЦЕНЕ ГОРИВА У НАРЕДНИХ СЕДАМ ДАНА: Бензин 207, а дизел 236 динара

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

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