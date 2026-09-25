"NEĆEMO DOZVOLITI DA SE PROLIVA SRPSKA KRV" Miloš Vučević o napadu blokadera na aktiviste SNS sekirom u Kuli

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se povodom današnjeg napada u kojem je jedan od aktivista te stranke napadnut sekirom, poručivši da se nasilje ne sme tolerisati.

Foto: Novosti

- Jedan od lidera blokaderskog pokreta u Kuli ovog jutra je napao aktiviste Srpske napredne stranke - sekirom! Jedini "greh" naših članova bio je što su stajali za štandom svoje stranke, razgovarali sa svojim sugrađanima i što podržavaju svog predsednika Aleksandra Vučića. Hoće li se iko iz blokaderskog pokreta oglasiti i osuditi pokušaj ubistva naših članova?

- Da li će i ovog puta policija zataškati zločin, kao što su već učinili 15. marta prošle godine, kada je ista ova individua atakovala sedište kulske opštine, razvalila ulazna vrata, napala domara i otuđila srpsku zastavu? Da li će biti procesuirani oni koji su tokom jutra izbušili gume na službenim automobilima kulske opštine i time doveli u opasnost živote ljudi? Da li će tužilaštva u Somboru i Vrbasu napokon reagovati ili će ponovo sve podvesti pod prekršaj, kao što su učinili prilikom napada na hram Srpske pravoslavne crkve u Kuli o Markovdanu prošle godine, kada je oskrnavljena sveta arhijerejska liturgija? Da li je blokaderskom pokretu u Srbiji cilj da se prolije krv, izgubi glava, da se na ulicama naših gradova gine? Da li zbog toga blokaderski nalogodavci instruišu ovakve pojedince, njihove ogavne objave zalivaju lajkovima, a javne pretnje podebljavaju komentarima podrške? Da li se zato nećete ograditi ni od višestrukog ubistva u pokušaju, koje je sledbenik vašeg kulta ovog jutra izveo u Kuli? - zapitao je on.

Jedan od lidera blokaderskog pokreta u Kuli ovog jutra je napao aktiviste Srpske napredne stranke - sekirom!



Jedini "greh" naših članova bio je što su stajali za štandom svoje stranke, razgovarali sa svojim sugrađanima i što podržavaju svog predsednika Aleksandra Vučića.



Hoće… https://t.co/wFB4JeVufG — Miloš Vučević (@milos_vucevic) September 25, 2026

- Sramite se ako obraza imate. I vi i oni koji vam služe pod titulom tužioca i sudija. Krvave ruke koje pokazujete i jesu vaš istinski simbol. One vas najbolje oslikavaju. Ali nećete uspeti. Neće se prolivati srpska krv. Četrdesetih su nas već ubijali sekirama. Devedesetih su nastavili. Nećemo dozvoliti bilo kome da to ponovi - ističe Vučević.