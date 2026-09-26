Komšije pitale Zvezdinog fudbalera o Ratku Mladiću: NJegov odgovor je sve iznenadio!

Njegova selekcija nije uspela da pobedi i prekine lošu seriju.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Fudbalska reprezentacija Slovenije remizirala je protiv Škotske u Ljubljani (0:0) i nastavila crni niz protiv ove selekcije.

Komšije se, naime, u šest mečeva zaredom nisu radovale protiv "suknjica", dok su Ostrvljani posle 12 utakmica u nizu konačno odigrale nerešeno.

Prvotimac Crvene zvezde, Timi Maks Elšnik, igrao je za Slovence, ali je posle susreta odgovarao na pitanja novinara.

Jedno od njih bilo je neprijatno za iskusnog vezistu, pošto su ga upitali šta misli o smrti bivšeg generala Vojske Republike Srpske.

FOTO: FK Crvena zvezda

Zanimao ih je stav njihovog reprezentativca o gestu Zvezde i navijača crveno-belih da odaju počast nedavno preminulom generalu Ratku Mladiću.

Neposredno pred početak derbija je održan minut tišine na našem najvećem stadionu, a Elšnik je naravno svedočio ovim događajima kao akter najveće utakmice srpskog fudbala.

- Fudbaleri Zvezde su bili uključeni u sve to, hteli to ili ne hteli - pišu slovenački mediji.

U nastavku teksta preneli su izjavu Elšnika o svemu što se dešavalo tog dana.

- Koji god odgovor da dam bio bi pogrešan, tako da nemam komentar na to pitanje - kratko je odgovorio Elšnik, ne želeći da se bavi politikom.

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