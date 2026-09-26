Komšije pitale Zvezdinog fudbalera o Ratku Mladiću: NJegov odgovor je sve iznenadio!
Njegova selekcija nije uspela da pobedi i prekine lošu seriju.
Fudbalska reprezentacija Slovenije remizirala je protiv Škotske u Ljubljani (0:0) i nastavila crni niz protiv ove selekcije.
Komšije se, naime, u šest mečeva zaredom nisu radovale protiv "suknjica", dok su Ostrvljani posle 12 utakmica u nizu konačno odigrale nerešeno.
Prvotimac Crvene zvezde, Timi Maks Elšnik, igrao je za Slovence, ali je posle susreta odgovarao na pitanja novinara.
Jedno od njih bilo je neprijatno za iskusnog vezistu, pošto su ga upitali šta misli o smrti bivšeg generala Vojske Republike Srpske.
Zanimao ih je stav njihovog reprezentativca o gestu Zvezde i navijača crveno-belih da odaju počast nedavno preminulom generalu Ratku Mladiću.
Neposredno pred početak derbija je održan minut tišine na našem najvećem stadionu, a Elšnik je naravno svedočio ovim događajima kao akter najveće utakmice srpskog fudbala.
- Fudbaleri Zvezde su bili uključeni u sve to, hteli to ili ne hteli - pišu slovenački mediji.
U nastavku teksta preneli su izjavu Elšnika o svemu što se dešavalo tog dana.
- Koji god odgovor da dam bio bi pogrešan, tako da nemam komentar na to pitanje - kratko je odgovorio Elšnik, ne želeći da se bavi politikom.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Potraga je gotova! Partizan našao zamenu za Vilisa, vraća se miljenik Grobara!
26. 09. 2026. u 20:41
Posle povrede protiv Armanija: Oglasio se Derek Vilis i sve objasnio!
26. 09. 2026. u 15:20
MISTERIJA U ZAGREBU: Pronađeni delovi tela MMA borca?
26. 09. 2026. u 15:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)