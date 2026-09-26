SRPSKI TENIS DOBIJA NOVU ZVEZDU: Finale i rang karijere za Teodoru Kostović
Bravo! A, sutra po trofej!
Teodora Kostović nastavlja da pomera granice. Mlada srpska teniserka plasirala se u finale WTA 125 turnira u Ankari, čime je već obezbedila najbolji plasman u karijeri.
Kostovićeva je u polufinalu savladala Ruskinju Polinu Jatčenko sa 7:5, 7:5, u meču u kojem je pokazala koliko može da bude mirna i kada se situacija zakomplikuje.
Kostovićeva će se u finalu (nedelja) boriti za najveću titulu u dosadašnjoj karijeri, a protivnica će joj biti Turkinja Berfu Čengiz.
Već sada je projektovana na 139. mesto WTA liste, dok bi eventualni trijumf u Ankari značio dodatni skok sve do 131. pozicije.
Za srpski tenis ovo je još jedan veliki razlog za osmeh, a Teodora u Ankari ima priliku da najbolju nedelju u dosadašnjoj karijeri završi osvajanjem trofeja.
Što se samog meča tiče, srpska teniserka je u prvom setu praktično sve vreme imala kontrolu. Nije uspela da iskoristi set loptu pri rezultatu 5:4, ali nije dozvolila da je propuštena prilika poremeti. Već u 12. gemu ponovo je stigla do šanse i ovog puta je završila posao.
Ni drugi set nije prošao bez drame. Kostovićeva je rano imala dve vezane brejk lopte, ali joj je malo nedostajalo da iskoristi drugu. Jatčenko je potom imala problema sa povredom, nakratko napustila teren, ali se vratila i uspela da napravi brejk za 5:4.
Tu je Teodora još jednom pokazala karakter. Odmah je uzvratila brejkom, a zatim u završnici odigrala možda i najlepši poen čitavog meča. Pri rezultatu 6:5 i 15:30 vodila se duga razmena, iz koje je srpska teniserka izašla kao pobednica i izborila dve meč lopte. Prvu nije iskoristila, ali jeste drugu.
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