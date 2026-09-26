NA ZAHTEV BERLINA: Lavrov se sastao sa šefom nemačke diplomatije u NJujorku
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se danas sa šefom diplomatije Nemačke Johanom Vadefulom u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, javlja RIA Novosti.
Sastanak je održan na marginama zasedanja Generalne skupštine UN, a prema navodima portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, susret je održan na inicijativu nemačke strane.
- Sastanak je zatražila nemačka strana - rekla je Zaharova novinarima.
To je prvi susret Lavrova sa nemačkim ministrom spoljnih poslova od januara 2022. godine, kada se u Moskvi sastao sa tadašnjom šeficom nemačke diplomatije Analenom Berbok.
Vadeful je u septembru saopštio da će Nemačka zatvoriti Generalni konzulat Rusije u Bonu i raskinuti sporazum koji se odnosi na rad Ruskog doma u Berlinu.
Berlin je tu odluku doneo nakon incidenta sa dronom na aerodromu u Lajpcigu, za koji je optužio Rusiju. Moskva je odbacila optužbe, a rusko Ministarstvo spoljnih poslova najavilo je recipročne mere.
U okviru tih mera Rusija je zatvorila nemački Generalni konzulat u Sankt Peterburgu i kulturne centre Gete instituta.
Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da Nemačka nije pružila dokaze o navodnoj pretnji iz Rusije i i ocenio da su optužbe Moskve u vezi sa incidentom u Lajpcigu povezane sa unutrašnjopolitičkom situacijom u Nemačkoj.
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