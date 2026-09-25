"ČUVAMO SVOJA TRADICIONALNA PRIJATELJSTVA" Vučić: Politika Srbije je politika slobodne države
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram profilu.
- Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju. Čuvamo svoja tradicionalna prijateljstva, ali gradimo bolje odnose i sa onima sa kojima smo u prošlosti bili u sukobu. Sloboda i nezavisnost u donošenju odluka za Srbiju su najviše vrednosti i zato ćemo uvek voditi računa o sopstvenim interesima, razgovarajući sa svima i ne zatvarajući vrata onima sa kojima se ne slažemo. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija - rekao je Vučić.
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