Politika

"ČUVAMO SVOJA TRADICIONALNA PRIJATELJSTVA" Vučić: Politika Srbije je politika slobodne države

В. Н.

25. 09. 2026. u 15:11

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram profilu.

ЧУВАМО СВОЈА ТРАДИЦИОНАЛНА ПРИЈАТЕЉСТВА Вучић: Политика Србије је политика слободне државе

Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Profimedia

- Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju. Čuvamo svoja tradicionalna prijateljstva, ali gradimo bolje odnose i sa onima sa kojima smo u prošlosti bili u sukobu. Sloboda i nezavisnost u donošenju odluka za Srbiju su najviše vrednosti i zato ćemo uvek voditi računa o sopstvenim interesima, razgovarajući sa svima i ne zatvarajući vrata onima sa kojima se ne slažemo. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija - rekao je Vučić.

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