Češka će se boriti za trofej!
ČEHINjE u finalu Bili Džin King kupa.
Ova evropska reprezntacije biće u prilici da osvoji novi trofej, 12. u ovom takmičenju tekiserki.
Karolina Muhova je u prvom meču nadigrala Džesiku Buzas Maneiro sa 7:5, 6:4 za sat i 40 minuta.
U drugom meču između Češke i Španije, Linda Noskova je bila bolja od Kristine Bukše sa 7:6(5), 6:2 posle jednog sata i 31 minuta igre.
Češka će u finalu Bili Džin King kupa igrati protiv pobednika meča između Italije i Ukrajine, koji je na programu u subotu.
Dvostruki uzastopni šampion ovog turnira je Italija, pa će ako dođe do finala imati priliku da osvoji het-trik.
Finale Bili Džin King kupa igraće se u nedelju u Šenženu.
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