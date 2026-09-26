Ćavi otkrio na koga ne računa protiv Orlova! Selektor Holandije pričao o legendarnom potezu na Marakani!
Lale u velikim kadrovskim problemima stižu na Marakanu.
Fudbalska reprezentacija Srbije u nedelju će ugostiti Holandiju, u meču drugog kola A Divizije Lige nacija.
Tim povodom legendarni bivši kapiten Barselone, a danas selektor "lala", Ćavi Ernandez, govorio je o problemima koji su zadesili njegovu selekciju.
Najpre je otkrio da ne računa na jednog igrača, ali će ga zameniti Džošua Zirkze, fudbaler Mančester junajteda.
- Danas je sve bilo dobro na treningu. Osim Rutsa, povredio se juče, ostali mogu da igraju sutra. Juče je na treningu osetio nešto i vraća se u klub. Kad je reč o Zirkzeu, ima kvalitet da se prilagodi i dobar kapacitet da se prilagodi. Sviđa nam se kao igrač. Juče smo pričali o svemu i može da nam pomogne. Razumem da može da se prilagodi sada u odnosu na ostale i fokusirani smo na ostale - rekao je Ćavi na konferenciji za medije.
Osvrnuo se potom koga sigurno vidi u startnoj postavi.
- Timber će igrati sutra sigurno. Treba da pobedimo i veoma važna je utakmica za klasifikaciju i odlučićemo tim sutra i spreman sam da pobedim sa igračima koje imamo.
Prokomentarisao je duel protiv Srbije:
- Iznenađen sam kako je izgledala i kako je završena utakmica Srbije i Grčke, jer je Srbija igrala kod kuće. Ali, u fudbalu se nikada ne zna. Što se nas tiče, želimo da od početka preuzmemo inicijativu, da dominiramo terenom. Ima Srbija dosta individualnog kvaliteta, igra direktan fudbal, sa dosta dugih lopti, dobra je iz prekida... Neće biti lako.
Apostrofira da je Holandija spremna za trijumf na stadionu "Rajko Mitić":
- Čeka nas drugačiji protivnik u odnosu na prvo kolo, ali moramo da pobedimo. Ovo je važna utakmica za nas, zbog rasporeda na tabeli. Zadovoljan sam kako smo izgledali protiv Nemačke, čestitao sam igračima, iako nismo ostvarili cilj, da dobijemo utakmicu. Dobar je osećaj, jer svi znamo da možemo da prikažemo dobar fudbal, da izgledamo dinamično, da osvajamo prostor. Ukratko, moramo sutra da pobedimo.
Podsetio je na epski potez koji se desio na nekadašnjoj Marakani:
- Istorijski trenutak koji se desio na istorijskom stadionu – Panenka! Neverovatan čovek, hrabar. Uradio je neverovatnu stvar, ali to je deo naše strasti u fudbalu. Svi se sećaju tog penala. Da li sam ja šutirao nekad Panenku? Ne, ja sam malo ozbiljniji. A i nisam previše penala šutirao u karijeri, imao sam ispred sebe Ronaldinja i Mesija. Moj izbor su više bili slobodni udarci. Da li bih se ljutio da neki moj igrač sutra šutne Panenku? Ako postigne gol – nema problema.
Priznaje da nije zaboravio meč Srbije i Crne Gore protiv selekcije Španije 2004. godine.
- Savršeno se sećam te utakmice, završena je rezultatom 0:0 i bila je fizički veoma teška. Srbija se jako dobro branila, moramo da budemo toga svesni i sutra, jer sada nije u dobroj situaciji. Ne znam da li će naš protivnik igrati sa četvoricom ili petoricom u poslednjoj liiji, ali naš način igre se neće menjati: želimo da uzmemo loptu, preuzmemo inicijativu i da budemo oni koji se pitaju na terenu. - zaključio je Ćavi Ernandez, selektor Holandije.
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