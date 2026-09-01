Okačio "kopačke o klin": Bivši reprezentativac Srbije završio karijeru!

Oprostio se od igranja emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bivši fudbaler novosadske Vojvodine i turskog Bašakšehira, Danijel Aleksić, završio je profesionalnu karijeru!

Rođen je 30. aprila 1991. godine u Puli, fudbalski put je gradio na "Karađorđu", ali je prve korake napravio u Veterniku, pre nego što je prešao u omladinski pogon "stare dame" iz Novog Sada.

Vojvodina mu je rano ukazala šansu, pa je za prvi tim debitovao sa samo 16 godina i pet dana, postavši najmlađi debitant u istoriji Superlige te 2007. godine (kasnije je njegov rekord oborio Zvezdin golman Savo Radanović sa 16 godina i dva dana).

Sjajni vezista je važio za jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije. Prošao je kroz gotovo sve mlađe selekcije FSS, najviše su ga krasile odlične asistencije na terenu i još bolji pregled igre. Partije nisu prošle nezapaženo ni van granica Srbije, pa je već kao tinejdžer napravio veliki korak u karijeri i prešao u italijansku Đenovu.

Najupečatljiviji utisak ostvaio je u Bašakšehiru, sa 182 meča u nogama, a sa turskim klubom je osvojio i titulu tamošnje Superlige.

Član reprezentacije Srbije bio je od 2008. do 2018. godine, ali je upisao samo dva nastupa.

Aleksić se preko Instagram naloga oglasio, potvrdivši da je okačio "kopačke o klin":

- Zdravo svima.

Došao je trenutak da završim svoju profesionalnu fudbalsku karijeru.

Nikada ne znaš kada je pravo vreme za to, ali ja sam siguran da je to sada i miran sam sa tom odlukom,jer znam da sam dao sve.

Probaću da budem što kraći, iako nije jednostavno u nekoliko rečenica opisati i iskazati sva osećanja prema nečemu što je bilo moj život, moja strast i moja ljubav — od trenutka kada sam prohodao pa sve do dana današnjeg.

Sve što sam oduvek želeo bilo je da šutiram loptu i trčim za njom, da padam i ponovo ustajem, i tako u nedogled.

Na ulici, školskom dvorištu ili bilo kom stadionu na svetu — manje je bilo bitno, samo da je lopta tu.

Jedina igračka oduvek.

Hteo sam da me fudbal nauči životu. Drugarstvu, deljenju, zajedništvu, odgovornosti i disciplini. Da naučim kako da se ponašam kada pobedim i kako da nastavim dalje kada izgubim.

Dobio sam mnogo više od toga i na tome sam neizmerno zahvalan.

Bio sam privilegovan da živim i igram u mnogo zemalja i gradova širom sveta. Upoznao sam različite ljude i kulture, stekao poznanstva i prijateljstva i doživeo iskustva koja ću nositi sa sobom čitav život.

Sve zahvaljujući sportu i fudbalskoj lopti.

Zato sport nije samo krajnji rezultat ili medalja.

Sport gradi čoveka.

Gradi karakter.

Uči te kako da budeš deo društva, da deliš PRAVE vrednosti i da poštuješ druge.

Daje ti životne lekcije koje nosiš sa sobom mnogo duže od same karijere.

Jer na kraju, ono što poneseš iz sporta nije samo ono što si osvojio — već ono što si postao.

Hvala svima koji su bili deo mog putovanja - napisao je Aleksić.

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