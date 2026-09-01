DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 2. SEPTEMBAR: Bik zarađuje preko nekretnina, Devica preko putovanja i obrazovanja, Jarac rešava pravna pitanja

SAZNAJTE šta vas u sredu, 2. sepembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Jupiter u kući kreativnosti obrazuje izazovan aspekt sa Mesecom u kući posla, donoseći vam neplanirane troškove i probleme kada je reč o ulaganjima, nekretninama ili poslovima u vezi sa hranom. Unosite više vitamina.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u vašem znaku u trigonu sa Suncem u kući kreativnosti donosi vam dobitke i uspeh preko samostalne delatnosti ili poslova sa nekretninama. Kvadrat sa Jupiterom podstiče konflikte i rasprave sa članovima porodice.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Jupiter u kući komunikacija pravi napet aspekt sa Mesecom, koji upravlja vašim finansijama, donoseći vam vanredne izdatke preko kraćeg puta ili probleme u poslovnim dogovorima. Poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama, rođacima.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući novca i planova obrazuje trigon sa Suncem u kući komunikacija donoseći vam uvećanje prihoda preko kraćeg puta, dogovora, ugovora. Napet aspekt sa Jupiterom u kući posla upozorava na vanredne izdatke.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Jupiter u vašem znaku pravi napet aspekt sa Mesecom u kući posla donoseći vam sukobe sa nadređenima i autoritetima, roditeljima. Vaš vladalac Sunce, simbol uspeha, u kući novca donosi vam uvećanje prihoda.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Sunce u vašem znaku obrazuje sjajan aspekt sa Mesecom u devetoj kući donoseći vam uspeh i dobitke preko putovanja, kontakata sa strancima, pravnih i pitanja u vezi sa obrazovanjem. Imate podršku uticajne osobe.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući novca pravi sjajan aspekt sa Suncem u kući ideja i mašte donoseći vam uvećanje prihoda i mogućnosti za rešavanje pitanja podele imovine, alimentacije, stipendije, kredita. Izbegavajte nepotrebne troškove.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Trigon između Sunca u kući novca i planova i Meseca u Biku, znaku novca, donosi vam dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade. Kvadrat sa Jupiterom u kući karijere upozorava na sukobe sa nadređenima i autoritetima.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter u devetoj kući pravi kvadrat sa Mesecom u kući posla donoseći vam rasprave i sukobe na poslu. Sunce u kući karijere donosi vam podršku osoba od autoriteta. Promenite način ishrane.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Trigon između Meseca u kući kreativnosti i Sunca u devetoj kući donosi vam dobitke preko privatnog biznisa, hobija, umetničkog zanimanja, kontakata sa strancima, visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Jupiter, planetak oja sve uvećava, u kući partnerstva i braka pravi kvadrat sa Mesecom u kući privatnog života donoseći vam rasprave sa članovima porodice. Uvećanje prihoda preko nekretnina, samostalne delatnosti.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašom karijerom, u kući posla obrazuje napet aspekt sa Mesecom u kući komunikacija, donoseći vam konflikte, rasprave i sukobe na poslu. Dobici preko javne delatnosti ili sudskog spora.