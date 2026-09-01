Albanski fudbal ovo ne pamti: Incident neviđenih razmera!

Sve se desilo tokom utakmice Elbasana i Vlaznije.

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Skandal epskih razmera potresa albanski fudbal posle meča Elbasana i Vlaznije, kada je predsednik gostiju Alban Džaferi fizički nasrnuo na pomoćnog sudiju Ergisa Spahiua.

Snimak incidenta ubrzo je preplavio društvene mreže, a utakmica je završena rezultatom 1:1. Međutim, Vlazniji su u finišu duela poništena dva gola zbog intervencija VAR, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo gostiju iz Skadra.

Incident se dogodio dok je Spahiu išao prema tunelu koji vodi ka svlačionicama. Džaferi mu je prišao i udario ga, da bi potom obezbeđenje odmah reagovalo, zaštitilo pomoćnika i sprečilo dalju eskalaciju sukoba.

Albanski fudbalski savez potvrdio je da je Spahiu napadnut od strane predsednika Vlaznije i oštro osudio nasilje, uz poruku da je "pređena granica", naročito kada takvo ponašanje dolazi od ljudi koji bi trebalo da štite fudbal.

Sada se očekuje odluka Disciplinske komisije, a Džaferiju preti ozbiljna kazna. Pod lupom je i trener Edi Martini zbog svog ponašanja na terenu i gestikuliranja VAR znaka.

Međutim, predsednik Vlaznije se potom pojavio na sastanku na stadionu "Loro Boriči", kojem su prisustvovali predstavnici različitih struktura kluba i navijači, gde je čitavu priču usmerio ka suđenju i tretmanu svog kluba.

- Mi smo Vlaznija i nismo ovce. Niko ne može da se sprda sa Vlaznijom, Skadrom i ovim gradom - poručio je Džaferi.

On smatra da problem sa suđenjem u albanskom fudbalu traje mnogo duže i da je dostigao zabrinjavajuće razmere.

- Sudijski deo je postao gangrena - rekao je predsednik Vlaznije.

Džaferi tvrdi da je njegova borba usmerena protiv sistema i da klubovi moraju da imaju veći uticaj na način na koji se kontroliše suđenje.

- Klubovi bi trebalo da imaju odlučniju ulogu. Moraju da imaju svoje predstavnike u Profesionalnoj ligi, gde sam već izneo konkretan predlog da se, u saradnji sa Savezom, napravi sistem za nadzor suđenja. Mislim da je to trenutno najosetljivije pitanje u albanskom fudbalu - rekao je Džaferi.

Podršku je dobio i od dela navijača Vlaznije, koji smatraju da je klub iz Skadra godinama oštećen sudijskim odlukama.

Na kraju, FS Albanije je jasno stavio do znanja da nezadovoljstvo suđenjem ne može biti opravdanje za fizički napad na službeno lice, a prema tamošnjim medijima Džaferija sada očekuje veoma oštra disciplinska kazna.

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