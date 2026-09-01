Fudbal

ZVEZDI OLAKŠAN POSAO: Jedan od rivala "crveno-belih" ostao bez trenera uoči starta Lige konferencije

Olja Mrkić

01. 09. 2026. u 17:01

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TURSKI stručnjak Fatih Teke nije više trener fudbalera Trabzona, rivala Crvene zvezde u Ligi konferencija, saopštio je danas turski klub.

ЗВЕЗДИ ОЛАКШАН ПОСАО: Један од ривала црвено-белих остао без тренера уочи старта Лиге конференције

Foto Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Kako je saopšteno, Teke napušta klub posle katastrofalnog starta nove sezone uprkos dovođenju brojnih pojačanja predvođenih Mohamedom Salahom. 

Teke je pre samo četiri meseca predvodio Trabzon ka osvajanju Kupa Turske, ali osvajanje samo četiri boda u prva tri kola domaćeg šampionata i eliminacija od Ferencvaroša u plej-ofu Lige konferencije doveli su do toga da bude smenjen. 

Zanimqivo je da je Teke sam ponudio ostavku posle eliminacije u Ligi Evrope, ali je tada uprava odluičila da istu odbije. Ipak, juče je tajfun sa Crnog mora sramno izgubio od novajlije u ligi Amedspora sa 2:1 iako je od 11 minuta vodio golom Salaha. Gol za izjednačenje primili su u zaustavnom vrememnu prvog poluvremena, a gol za poraz pao je u nadoknadi izgubljenog vremena drugog dela igre.

Trabzon će igrati u Ligi konferencije, a u poslednjem, šestom kolu, 17. decembra, gostovaće Crvenoj zvezdi.

 

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