ZVEZDI OLAKŠAN POSAO: Jedan od rivala "crveno-belih" ostao bez trenera uoči starta Lige konferencije
TURSKI stručnjak Fatih Teke nije više trener fudbalera Trabzona, rivala Crvene zvezde u Ligi konferencija, saopštio je danas turski klub.
Kako je saopšteno, Teke napušta klub posle katastrofalnog starta nove sezone uprkos dovođenju brojnih pojačanja predvođenih Mohamedom Salahom.
Teke je pre samo četiri meseca predvodio Trabzon ka osvajanju Kupa Turske, ali osvajanje samo četiri boda u prva tri kola domaćeg šampionata i eliminacija od Ferencvaroša u plej-ofu Lige konferencije doveli su do toga da bude smenjen.
Zanimqivo je da je Teke sam ponudio ostavku posle eliminacije u Ligi Evrope, ali je tada uprava odluičila da istu odbije. Ipak, juče je tajfun sa Crnog mora sramno izgubio od novajlije u ligi Amedspora sa 2:1 iako je od 11 minuta vodio golom Salaha. Gol za izjednačenje primili su u zaustavnom vrememnu prvog poluvremena, a gol za poraz pao je u nadoknadi izgubljenog vremena drugog dela igre.
Trabzon će igrati u Ligi konferencije, a u poslednjem, šestom kolu, 17. decembra, gostovaće Crvenoj zvezdi.
Preporučujemo
"Vratiće se i nastaviće da gura": Legendarni teniser se oglasio o Novaku Đokoviću
01. 09. 2026. u 17:24
Okačio "kopačke o klin": Bivši reprezentativac Srbije završio karijeru!
01. 09. 2026. u 17:11
Albanski fudbal ovo ne pamti: Incident neviđenih razmera!
01. 09. 2026. u 16:55
Zvezdin rival u Ligi konferencije ostao bez trenera
01. 09. 2026. u 16:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"
SELEKTOR Srbije, Zoran Terzić "pecnuo" je skoro reprezentaciju Italije izjavivši da nisu toliko dominantne i da se nada će ih skinuti sa trona, odgovor olimpijskih i svetskih šampiona nije izostao.
01. 09. 2026. u 10:35 >> 10:35
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)