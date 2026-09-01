Fudbal

Zvezdin rival u Ligi konferencije ostao bez trenera

M.M.

01. 09. 2026. u 16:43

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Trabzonspor prihvatio ostavu trenera

Звездин ривал у Лиги конференције остао без тренера

Foto: Youtube/beIN SPORTS Türkiye

Fatih Teke više nije šef stručnog štaba Trabzonspora, nakon što je uprava kluba odlučila da prihvati njegovu ostavku posle serije loših rezultata.

Iako je legenda kluba ponudila povlačenje još prošle sedmice, nakon poraza od Ferencvaroša, uprava je tada odbila taj zahtev, nadajući se šok-terapiji pred prvenstvene izazove. Ipak, kap koja je prelila čašu bio je poraz u okviru  Super lige na gostovanju ekipi Amedspora (2:1).

Uprava kluba je odmah nakon utakmice održala hitan sastanak na kojem je konstatovano da je "era Fatiha Tekea" završena. Navijači su nezadovoljni igrom, a ceh je, kao i obično, platio šef struke.

Ova vest dolazi u jeku priprema za predstojeće mečeve u Ligi konferencije, gde Trabzonspor odmerava snage sa srpskim šampionom, Crvenom zvezdom. Očekuje se da će turski tim u najkraćem roku imenovati naslednika koji će pokušati da razdrma ekipu pre izlaska na međunarodnu scenu.

Trabzonspor se trenutno nalazi u dubokoj krizi rezultata, a ko god nasledi Tekea, imaće težak zadatak da povrati samopouzdanje ekipi koja je projektovana za vrh tabele i proleće u Evropi.

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