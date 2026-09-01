Fudbal

VEOMA LOŠE VESTI ZA NAPOLI: Skot Mektomini mora na operaciju

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 09. 2026. u 16:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAPOLI je dobio loše vesti kad je u pitanju jedan od najboljih igrača ekipe, Skot Mektomini.

ВЕОМА ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА НАПОЛИ: Скот Мектомини мора на операцију

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Škotski fudbaler i reprezentativac te zemlje moraće da operiše srce zbog blage benigne aritmije, saopštio je ovog utorka klub iz Napulja. 

- Posle početka blage benigne aritmije, Skot Mektomini će u narednim danima biti podvrgnut korektivnoj operaciji. Biće ponovo dostupan posle pauze za reprezentaciju - stoji u objavi Napolija.

Bivši igrač Mančester junajteda će tako propustiti tri meča u Seriji A i utakmicu Lige šampiona protiv Arsenala. Neće biti na u sastavu za četiri utakmice Škotske u Ligi nacija, dve protiv Slovenije i po jednu protiv Severne Makedonije i Švajcarske. 

Prema najavama, biće spreman do 11. oktobra i utakmice Serije A u kojoj će Napoli ugostiti Frozinone.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐITE NA DORĆOL – CARA DUŠANA 35: Mesto gde pozorište menja živote

DOĐITE NA DORĆOL – CARA DUŠANA 35: Mesto gde pozorište menja živote