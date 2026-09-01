VEOMA LOŠE VESTI ZA NAPOLI: Skot Mektomini mora na operaciju
NAPOLI je dobio loše vesti kad je u pitanju jedan od najboljih igrača ekipe, Skot Mektomini.
Škotski fudbaler i reprezentativac te zemlje moraće da operiše srce zbog blage benigne aritmije, saopštio je ovog utorka klub iz Napulja.
- Posle početka blage benigne aritmije, Skot Mektomini će u narednim danima biti podvrgnut korektivnoj operaciji. Biće ponovo dostupan posle pauze za reprezentaciju - stoji u objavi Napolija.
Bivši igrač Mančester junajteda će tako propustiti tri meča u Seriji A i utakmicu Lige šampiona protiv Arsenala. Neće biti na u sastavu za četiri utakmice Škotske u Ligi nacija, dve protiv Slovenije i po jednu protiv Severne Makedonije i Švajcarske.
Prema najavama, biće spreman do 11. oktobra i utakmice Serije A u kojoj će Napoli ugostiti Frozinone.
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