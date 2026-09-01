MARINIKINI PERFORMANSI VIŠE NISU NIKOME ZANIMLJIVI Mesarović: Koji kredibilitet ima ona da nekog optužuje za bilo šta
POTPREDSEDICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da više niko ne veruje u performanse Marinike Tepić i da svaka lažna afera koju ona pusti u javnost postaje predmet podsmeha.
-Svaka lažna afera koju je Marinika Tepić pustila u javnost, kao po starom dobrom običaju postala je predmet podsmeha, jer je svaki put masno slagala. Zar posle takvih laži postoji bilo ko, ko može da poveruje profesionalnoj stranačkoj preletačici i uposlenici Dragana Đilasa - navela je Messarović.
Mesarović je upitala koji kredibilitet ima Marinika Tepić da bilo koga optužuje za bilo šta kad su itekako poznati njeni radovi po pokrajinskim sekretarijatima i poslovi koji su, kako je istakla, školski primer korupcije.
-I plus, na sve to, da ona, koja je prva tražila da se ukinu sredstva Sektora za vanredne situacije danas ima obraza da priča o prevenciji i junačkoj borbi naših vatrogasaca sa požarima širom zemlje. I ko god hoće da zna vrlo dobro zna koliko se novca ulaže i u Sektor za vanredne situacije i da se nikada nije više ulagalo. Odgovornim i predanim radom sačuvali smo svaki ljudski život i imovinu naših građana. To je između ostalog i suština politike našeg predsednika Aleksandra Vučića- briga o svakom čoveku. A Marinikini performansi više nisu zanimljivi nikome - oni su samo kap u moru laži i obmana kojima truje javni prostor već godinama i to građani vrlo dobro znaju - poručila je Mesarović.
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