Loše vesti za Sadika: Nekadašnjeg miljenika "grobara" čeka duga pauza!
Napadač Valensije odsustvovaće dugo sa terena zbog povrede.
Napadač Valensije Umar Sadik mora na dvomesečnu pauzu zbog povrede tetive desne noge.
"Posle obavljenih medicinskih testova, utvrđeno je da Sadik pati od povrede tetive desne noge zadobijene u utakmici prošle nedelje protiv Deportiva. Napadač će proći medicinski, fizioterapijski i rehabilitacioni program dok ne pokaže kliničko poboljšanje i ne bude u mogućnosti da se ponovo pridruži ostatku tima", navodi se u klupskoj objavi.
Valensija nije zvanično objavila potencijalnu dužinu pauze za nekadašnjeg napadača Partizana, ali španski mediji ističu da se Sadik (29) neće vraćati na teren najmanje dva meseca.
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