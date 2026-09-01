Fudbal

Loše vesti za Sadika: Nekadašnjeg miljenika "grobara" čeka duga pauza!

Новости онлине/С.С.

01. 09. 2026. u 18:09

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Napadač Valensije odsustvovaće dugo sa terena zbog povrede.

Лоше вести за Садика: Некадашњег миљеника гробара чека дуга пауза!

Photo: Eduardo Ripoll Vidal / Alamy / Profimedia

Napadač Valensije Umar Sadik mora na dvomesečnu pauzu zbog povrede tetive desne noge.

"Posle obavljenih medicinskih testova, utvrđeno je da Sadik pati od povrede tetive desne noge zadobijene u utakmici prošle nedelje protiv Deportiva. Napadač će proći medicinski, fizioterapijski i rehabilitacioni program dok ne pokaže kliničko poboljšanje i ne bude u mogućnosti da se ponovo pridruži ostatku tima", navodi se u klupskoj objavi.

Valensija nije zvanično objavila potencijalnu dužinu pauze za nekadašnjeg napadača Partizana, ali španski mediji ističu da se Sadik (29) neće vraćati na teren najmanje dva meseca.

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