"DOSTA SMO BODOVA IZGUBILI!" Ilić zagrmeo pred Radnički i poslao jasnu poruku Partizanu

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je danas pred utakmicu petog kola Superlige Srbije da njegova ekipa mora da bude maksimalno motivisana i agresivna kako bi došla do pobede protiv Radničkog.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana dočekaće sutra od 21 sat ekipu Radničkog iz Kragujevca na stadionu u Humskoj.

"Izuzetno potentna ekipa predvođena super trenerom koji igra na specifičan način. Mi smo već dovoljno bodova izgubili za ovih par utakmica koliko smo odigrali. Sutra očekujem reakciju mojih igrača i da budu maksimalno motivisani, da uđemo agresivno od početka i da budemo ekipa koja će diktirati tempo i zabeležiti pobedu. Znam da će biti dovoljno navijača koji će dati vetar u leđa", rekao je Ilić na konferenciji za novinare.

On je naveo da je svima u njegovoj ekipi u podsvesti predstojeća utakmica protiv Hetafea u kvalifikacijama za Ligu konferencije, ali da prvo mora da odigra kako treba protiv Radničkog.

"Prva i osnovna stvar je sutrašnja utakmica, to moramo da rešimo. Ako bi se stvari izdešavale kako treba, to bi podiglo samopouzdanje za duel u četvrtak. Da ne pričamo o Hetafeu sad, već kad se završi utakmica sa Radničkim", izjavio je trener Partizana.

Ilić je dodao da će Nikola Čumić i Igor Miladinović uskoro potpisati ugovore sa Partizanom.

"Sa ovom dvojicom igrača dobićemo kvalitet u ofanzivnom delu tima. Mi smo stvarali dosta prilika stvarali i promašivali. Sa druge strane imamo problem odbrane, jer odbrana se sastoji od cele ekipe. Da li će biti pojačanja ili ne, ljudi u klubu razmišljaju o određenim pozicijama, najbolje je pitati sportskog direktora", poručio je Ilić.

Trener Partizana je istakao da su "crno-beli" pre dva dana zabeležili važnu pobedu na teškom gostovanju Tobolu u kvalifikacijama za LK.

"Najbitnija stvar je da smo prošli. Oni nisu mnogo gubili kod kuće. To je pozitivno, a negativno je ono što nam se dešavalo u prvih 25 minuta, velika doza straha kod mojih igrača, moramo to da ispravljamo u hodu. Sutra je najbitnija utakmica za nas, umor ne priznajem, neke igrače ćemo rotirati, ali oni koji istrče moraće da daju svoj maksimum da pomognu Partizanu da zabeleže pobedu", izjavio je Ilić.

On je naveo da će novi fudbaler "crno-belih" Idrisu Baba debitovati protiv Radničkog.

"Već trenira sa nama više od nedelju dana, dečko je izuzetan profesionalac, dobiće sigurno neku minutažu, došao je spreman. Ugrešić polako izlazi iz povrede koju je imao, to zahteva određeni oprez, moramo postepeno da ga priključujemo. Neće biti za sutra spreman, videćemo za četvrtak. Aleksić vuče povredu tetive koja nije naivna, moramo i sa njim da budemo oprezni, ali je on spreman za neku određenu minutažu", rekao je Ilić.

Partizan se nalazi na sedmom mestu na tabeli SLS sa četiri boda, dok je Radnički na 10. poziciji sa tri.

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