NEZAPAMĆENA IZDAJA U UEFA! Infantino dobio neočekivanog saveznika

NAKON serije loših poteza delovalo je da je Đaniju Infantinu nacrtana ostavka, ali čini sve da preživi martovsko glasanje.

Foto: AP Photo/Eric Gay

Evropski savezi su redom otkazivali poslušnost Infantinu i stajali na stranu UEFA. Ipak, jedna velika federacija, francuska, mogla bi da izda ostale i stane na stranu Infantina.

Filip Dijalo, predsedni FFF, dosad je javno ćutao po tom pitanju i još uvek nije zvanično povukao podršku Infantinu.

UEFA se plaši da će Francuska izdati planirani bojkot i da je Dijalo "novi najbolji prijatelj" Infantina.

U međuvremenu, francuska teritorija Nova Kaledonija, koja uglavnom glasa u skladu sa Francuskom, objavila je saopštenje u kom podržava Infantina.

Novinar Romen Molina, u videu pod nazivom "Francuska izdaja", ističe da Dijalo deluje sam u donošenju odluka i da ostatak izvršnog odbora FFF nije obavešten.

UEFA će trebati 106 glasova protiv Infantina od 211 članica da bi se aktuelni predsednik FIFA smenio. Evropa ima 55 članica.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“