Fudbal

NEZAPAMĆENA IZDAJA U UEFA! Infantino dobio neočekivanog saveznika

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15. 08. 2026. u 11:56

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NAKON serije loših poteza delovalo je da je Đaniju Infantinu nacrtana ostavka, ali čini sve da preživi martovsko glasanje.

НЕЗАПАМЋЕНА ИЗДАЈА У УЕФА! Инфантино добио неочекиваног савезника

Foto: AP Photo/Eric Gay

Evropski savezi su redom otkazivali poslušnost Infantinu i stajali na stranu UEFA. Ipak, jedna velika federacija, francuska, mogla bi da izda ostale i stane na stranu Infantina.

Filip Dijalo, predsedni FFF, dosad je javno ćutao po tom pitanju i još uvek nije zvanično povukao podršku Infantinu.

UEFA se plaši da će Francuska izdati planirani bojkot i da je Dijalo "novi najbolji prijatelj" Infantina.

U međuvremenu, francuska teritorija Nova Kaledonija, koja uglavnom glasa u skladu sa Francuskom, objavila je saopštenje u kom podržava Infantina.

Novinar Romen Molina, u videu pod nazivom "Francuska izdaja", ističe da Dijalo deluje sam u donošenju odluka i da ostatak izvršnog odbora FFF nije obavešten.

UEFA će trebati 106 glasova protiv Infantina od 211 članica da bi se aktuelni predsednik FIFA smenio. Evropa ima 55 članica.

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