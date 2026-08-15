PSŽ AKTIVIRAO "BOMBU": Najbolji fudbaler sa Svetskog prvenstva u Parizu
Španski reprezentativac Feran Tores novi je fudbaler Pari Sen Žermena (PSŽ), saopštio je danas francuski klub.
Tores je sa PSŽ-om potpisao ugovor do 2031. godine, a u Francusku dolazi iz Barselone za 50 miliona evra, prenosi "Mundo deportivo".
"Oduševljen sam što počinjem novu avanturu u tako ambicioznom klubu kao što je Pari Sen Žermen. Želeo bih da se zahvalim predsedniku Naseru al-Kelaifiju, sportskom direktoru Luisu Kamposu i treneru Luisu Enrikeu što su mi pružili priliku da se pridružim timu. Nadam da ću pomoći da osvojimo što više trofeja", rekao je Tores.
On je odigrao osam utakmica na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, a njegov gol u finalu protiv Argentine doneo je Španiji titulu šampiona.
Tores je prošle sezone na 49 mečeva za Barselonu postigao 21 pogodak. Španski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Valensiju i Mančester siti.
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