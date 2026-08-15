Košarka

ODLUKA O KOJOJ BRUJI AMERIKA: Srbin je u centru svega...

Новости онлајн

15. 08. 2026. u 10:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Majami Hit nema nameru da se odrekne srpskog košarkaša Nikole Jovića kako bi u svoje redove doveo iskusnog šutera Kleja Tompsona.

ОДЛУКА О КОЈОЈ БРУЈИ АМЕРИКА: Србин је у центру свега...

Rich Storry / Getty images / Profimedia

Iako je najjednostavniji put do realizacije ovog transfera bio slanje Jovića u suprotnom smeru, rukovodstvo kluba sa Floride odbilo je takav scenario. Majami bi radije sačekao potencijalni otkaz i otkup ugovora od strane Dalasa.

Sa druge strane, Maveriksi nemaju nameru da se tek tako odreknu Tompsona. Iskusni košarkaš se nalazi u poslednjoj godini ugovora, prema kojem zarađuje oko 17,5 miliona dolara.

Jović uživa veliko poverenje u Majamiju još od 2022. godine, kada je izabran kao 27. pik na NBA draftu.

Iako je timu sa Floride, u kojem igraju Janis Adetokumbo i Bem Adebajo, neophodan dobar šut spolja (zbog čega deluju kao idealna sredina za Tompsona), pregovori su trenutno u ćorsokaku i deluje da od konačnog dogovora za sada nema ništa.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELJNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!

SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELjNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!