ODLUKA O KOJOJ BRUJI AMERIKA: Srbin je u centru svega...

Majami Hit nema nameru da se odrekne srpskog košarkaša Nikole Jovića kako bi u svoje redove doveo iskusnog šutera Kleja Tompsona.

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Iako je najjednostavniji put do realizacije ovog transfera bio slanje Jovića u suprotnom smeru, rukovodstvo kluba sa Floride odbilo je takav scenario. Majami bi radije sačekao potencijalni otkaz i otkup ugovora od strane Dalasa.

Sa druge strane, Maveriksi nemaju nameru da se tek tako odreknu Tompsona. Iskusni košarkaš se nalazi u poslednjoj godini ugovora, prema kojem zarađuje oko 17,5 miliona dolara.

Jović uživa veliko poverenje u Majamiju još od 2022. godine, kada je izabran kao 27. pik na NBA draftu.

Iako je timu sa Floride, u kojem igraju Janis Adetokumbo i Bem Adebajo, neophodan dobar šut spolja (zbog čega deluju kao idealna sredina za Tompsona), pregovori su trenutno u ćorsokaku i deluje da od konačnog dogovora za sada nema ništa.

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