"UŽIVA U KULTURI SRBIJE": Noa stigao u Beograd, Evroliga odmah reagovala zbog onoga šta je uradio (VIDEO)
Košarkaški svet gleda u Beograd, a francuski košarkaš i nekadašnja zvezda Čikago Bulsa Žoakim Noa stigao je kako bi uživo gledao "derbi".
On je isčekujući početak košarkaške utakmice koja će se prenositi u stotinu zemalja odlučio da uživa u čarima beogradskih restorana, gde je uz dobru hranu probao i piće.
To sve na svojim zvaničnim profilima podelila je i Evroliga:
- Poznavalac dobre rakije. Na dan derbija Žoakim Noa na TikTok lajvu uživa u kulturi Srbije - napisali su administratori Evrolige.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
