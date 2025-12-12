Košarka

"UŽIVA U KULTURI SRBIJE": Noa stigao u Beograd, Evroliga odmah reagovala zbog onoga šta je uradio (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 12. 2025. u 18:57

Košarkaški svet gleda u Beograd, a francuski košarkaš i nekadašnja zvezda Čikago Bulsa Žoakim Noa stigao je kako bi uživo gledao "derbi".

Foto: Depositphotos

On je isčekujući početak košarkaške utakmice koja će se prenositi u stotinu zemalja odlučio da uživa u čarima beogradskih restorana, gde je uz dobru hranu probao i piće. 

To sve na svojim zvaničnim profilima podelila je i Evroliga: 

- Poznavalac dobre rakije. Na dan derbija Žoakim Noa na TikTok lajvu uživa u kulturi Srbije - napisali su administratori Evrolige. 

