"UŽIVA U KULTURI SRBIJE": Noa stigao u Beograd, Evroliga odmah reagovala zbog onoga šta je uradio (VIDEO)

Košarkaški svet gleda u Beograd, a francuski košarkaš i nekadašnja zvezda Čikago Bulsa Žoakim Noa stigao je kako bi uživo gledao "derbi".

Foto: Depositphotos

On je isčekujući početak košarkaške utakmice koja će se prenositi u stotinu zemalja odlučio da uživa u čarima beogradskih restorana, gde je uz dobru hranu probao i piće.

To sve na svojim zvaničnim profilima podelila je i Evroliga:

The Rakija connoisseur 🥃



Joakim Noah on our Derby Day TikTok live taking in the culture 🇷🇸 pic.twitter.com/rw6J0Zhmmk — EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2025

- Poznavalac dobre rakije. Na dan derbija Žoakim Noa na TikTok lajvu uživa u kulturi Srbije - napisali su administratori Evrolige.

Joakim Noah appreciates that “INAT” mentality 🇷🇸💪



Join us, MK, @JoakimNoah & @theprofessor for the Serbian Derby pregame live from 7:15PM CET on our TikTok! 🍿https://t.co/tKRtjZdeQn pic.twitter.com/MITegI5oOC — EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2025

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA