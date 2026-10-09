DŽEJK POL SE VRAĆA I ŽELI TITULU: Amerikanac objavio imena 13 protivnika s kojima želi da se bori

Nema Majka Tajsona i nijednog od Fjurija, ali tu je Mekgregror koga poziva i u ring i u oktagon

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Džejk Pol je dobio dozvolu da se vrati boksu posle teške povrede vilice i već je otkrio spisak od 13 potencijalnih protivnika sa kojima želi da se bori pre nego što završi karijeru.

Američki bokser nije se borio od decembra 2025, kada ga je Entoni Džošua nokautirao u šestoj rundi. Tom prilikom Pol je slomio vilicu, zbog čega je morao da bude podvrgnut dvema operacijama.

Devet meseci kasnije vratio se u teretanu i počeo pripreme za povratak, a njegov poslovni partner otkrio je da bi sledeći meč mogao da bude održan u decembru ili januaru.

Pol, koji je od jutjubera postao profesionalni bokser sa učinkom od 12 pobeda i dva poraza, na društvenim mrežama objavio je spisak željenih protivnika.

Na njemu su Kanelo Alvarez, Frensis Nganu, Konor Mekgregor, Šon Strikland, Daren Til, Rajan Garsija, KSI, Kris Jubenk, Edgar Berlanga, Tom Aspinal, Diontej Vajlder, Džervonta Dejvis i Nejt Dijaz.

Na kraju spiska dodao je i osvajanje svetske titule kao jedan od svojih ciljeva.

Before I rest… Canelo Alvarez Francis Ngannou Conor McGregor (Boxing & MMA) Sean Strickland Darren Till Ryan Garcia KSI Chris Eubank Edgar Berlanga Tom Aspinall (Boxing) Deontay Wilder Nate Diaz (MMA) Midget who ruined our fight World Title Make it happen @nakisabidarian — Jake Paul (@jakepaul) October 8, 2026

Amerikanac je tokom dosadašnje bokserske karijere pobeđivao poznata imena iz sveta MMA, poput Tajrona Vudlija, Nejta Dijaza, Andersona Silve i Majka Perija, a 2024. godine savladao je i legendarnog Majka Tajsona u meču koji je prenošen na Netfliksu.

Ipak, mnogi navijači smatraju da Pol prozivkama velikih imena pre svega pokušava da privuče pažnju. Pojedini mečevi su zaista bili dogovoreni, ali nisu održani. Borba sa Kanelom je propala, dok je meč sa Dejvisom najavljen i dogovoren pre nego što je protiv njega podneta tužba bivše partnerke zbog navodnog porodičnog nasilja.

Na spisku nema Tomija Fjurija, prvog boksera koji je naneo Polu profesionalni poraz. Amerikanac je više puta izazivao Britanca, želeći da mu se revanšira, ali su pregovori nedavno propali.

Dugogodišnje rivalstve sa Mekgregorom takođe nije doveloa do dogovora o borbi, uprkos brojnim međusobnim prozivkama. Inače, Pol je naveo da sa Mekgregorom želi da se bori i u boksu i u MMA, dok bi protiv Nganua i Dijaza želeo da odmeri snage u oktagonu, a protiv Aspinala u bokserskom ringu.