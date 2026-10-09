Partizan "potopljen" u Atini: Crno-beli pali protiv Apolona! Šapčani deklasirali Nemce!

Grčki tim savladao je Beograđane rezultatom 15:13 (3:6, 4:2, 5:3, 3:2) u drugom kolu kvalifikacionog turnira za Evrokup koji se igra u Atini.

Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prethodno su vaterpolisti Partizana uspešno startovali u Atini na kvalifikacionom turniru za Evrokup Grupa B, jer su savladali ruski Sintez sa 14:13 (2:4, 5:2, 2:3, 5:4).

U tom meču, najefikasniji kod crno-belih bio je Grgurević sa tri gola. Beograđani se u subotu (11.00) sastaju sa Duizburgom.

Šabac je u okviru kvalifikacija istog takmičenja, u C grupi, večeras deklasirao "Bele ajkule" iz Hanovera rezultatom 20:4 (5:0, 3:0, 4:2, 8:2).

O dominaciji srpskog predstavnika u bazenu, govori činjenica da su na poluvremenu imali osam golova prednosti, ne dozvolivši rivalu da postigne pogodak!

U nastavku su bili još ubedljiviji, pa je njihova prednost pred poslednji kvartal iznosila dvocifrenim vođstvom (12:2). Poslednja četvrtina bila je rutinsko odrađivanje posla, a i nju su domaći dobili sa čak šest golova viška.

"Čivijaši" su domaćini turnira, a u subotu (18.30) u drugom kolu igraju sa turskom Enkom.

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